Диктатор снова заговорил о "госперевороте" в Украине и попытался потешить Трампа.

Российский диктатор Владимир Путин выдал порцию новых манипуляционных заявлений относительно российской войны против Украины и беспокойства НАТО из-за угрозы со стороны РФ.

Как сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, в рамках Петербургского международного экономического форума Путин встретился с представителями иностранных информагентств.

Заявления Путина об Украине

Глава Кремля заявил, что нужно "не просто урегулировать конфликт" в Украине, а найти решение надолго.

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Он также попытался оправдать оккупацию частей Донецкой и Луганской областей, которая длится более 10 лет. По его словам, незаконные формирования "ДНР" и "ЛНР" якобы "имели право" на отделение – ссылался диктатор на "прецедент Косово". Говоря об украинском Крыме, диктатор заявил, что "проблема не в том, что Россия аннексировала Крым, а в том, что западные страны способствовали "государственному перевороту" в Украине", пишет Clash Report.

Относительно переговоров, Путин заявил, что делегации "готовы встречаться после 22 июня", а "переговорная группа РФ в контакте с украинскими визави".

Также, как сообщают пропагандисты, Путин "подтвердил готовность РФ отдать Киеву еще 3 тыс. тел украинских военных".

Кроме этого, он допустил личную встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Но отметил, что состояться она может на завершающем этапе переговоров, чтобы "поставить точку".

Несмотря на это не обошлось без старых басен о "госперевороте" в Украине. Этот нарратив российская пропаганда активно использует уже более 10 лет.

"Россия считает ключевым вопрос, кто от Украины будет подписывать документы по урегулированию, подчеркнул Путин. Документы должны быть подписаны легитимной властью Украины, иначе это выбросят в помойку, отметил президент", – говорится в сообщении ТАСС.

Также правитель РФ высказался относительно Германии. Так, он сомневается, что Берлин сможет быть лучшим посредником по Украине, чем США, поскольку "посредник должен быть нейтральным". При этом он добавил, что поставки немецких ракет Украине "не повлияют на ход конфликта", но отношения ФРГ с РФ "совсем испортятся".

При этом не обошлось без лести в адрес американского президента Дональда Трампа:

"Трамп сказал, что операция (война, – ред.) в Украине не началась бы, если бы он был президентом в 2022 году, я думаю, он прав", – заявил диктатор.

Что Путин говорил о НАТО

Путин заявил, что утверждение о том, что Россия хочет напасть на Европу и страны НАТО, якобы является "невероятной ложью".

Правитель РФ также упомянул о расходах НАТО на оборону.

"Страны НАТО тратят на оборону $1,4 трлн – больше всех государств мира", – заявил он.

Он добавил, что Россия "постоянно совершенствует свои вооруженные силы и оборонительные возможности", а перевооружение НАТО угрозой для себя не считает, ведь "купирует все эти угрозы". При этом увеличение оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП, по мнению диктатора, "не имеет смысла".

Война в Украине: вы могли это пропустить

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что сейчас у российских оккупационных войск нет возможности высадиться на побережье Одессы и захватить город. Несмотря на это, украинские защитники ведут подготовку к различным сценариям.

Тем временем Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве отреагировало на массированный удар оккупантов по украинской столице 17 июня. В ведомстве отметили, что "это бессмысленное нападение противоречит призыву президента Трампа остановить убийства и положить конец войне".

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