Киви, апельсины и клубника - среди фруктов с наименьшим количеством сахара / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, Pixabay.com

Многие люди потребляют больше сахара, чем нужно организму, причем часто это добавленный сахар, который вообще стоит избегать. Между тем, по словам диетологов, избыток этого продукта приводит к увеличению веса, диабету второго типа и сердечным заболеваниям. Об этом пишет Eatingwell.

И брауни, и яблоки содержат сахар, но это не один и тот же компонент. Эксперты отметили, что важно понимать разницу между натуральным и добавленным сахаром. Натуральный сахар содержится в таких продуктах, как фрукты (фруктоза и глюкоза) и молоко (лактоза), а добавленный - это тот, что добавляется в пищу во время ее обработки.

"Есть много преимуществ в употреблении цельных, необработанных фруктов и овощей, которые часто содержат умеренное количество натуральных сахаров. Эти преимущества - это клетчатка, витамины, минералы и фитохимические вещества", - пояснила зарегистрированный диетолог Колетт Мико.

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Так, клетчатка, по ее словам, замедляет пищеварение и предотвращает резкие скачки сахара в крови. Витамины, минералы и фитохимические вещества уменьшают риск хронического воспаления, поддерживают иммунную систему. Исследования также подтверждают пользу фруктов для здоровья, несмотря на содержание сахара.

"Недавнее исследование выявило обратную зависимость между употреблением цельных фруктов и риском развития диабета. [В этом исследовании] чем больше употребляли цельных фруктов, [тем сильнее снижался] риск развития диабета. Это может казаться противоречивым для большинства людей", - отметила Мико.

Однако людям с диабетом следует учитывать количество природного сахара в пище, ведь любой сахар - независимо от того, природный он или добавленный, - влияет на общий суточный уровень углеводов.

"Поэтому людям с диабетом, возможно, придется уменьшить количество природного сахара в рационе, чтобы его количество соответствовало ежедневным нормам углеводов, рекомендованным диетологом или врачом", - отметила диетолог Эрика Баррера.

Издание составило список из 10 фруктов, в которых меньше всего сахара.

1. Лаймы и лимоны

Один средний лайм содержит 1 г сахара, а один средний лимон - 2 г.

Лаймы и лимоны возглавляют список фруктов с самым низким содержанием сахара. Они также содержат много витамина С. Поскольку перекусить только одним из этих кислых фруктов вряд ли удастся, попробуйте добавлять их в другие блюда.

2. Авокадо

Один плод авокадо в среднем содержит 1 г сахара.

Хотя многие люди считают авокадо овощами из-за того, что они несладкие, на самом деле это фрукт. Помимо низкого содержания сахара, преимущество авокадо в том, что оно богато клетчаткой: половинка фрукта содержит примерно 7 г клетчатки.

"Добавление авокадо в блюда может повысить чувство сытости, способствовать контролю веса, укрепить кишечник, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить качество питания", - пояснила дипломированная медсестра Джули Пейс.

3. Малина

В стакане малины содержится примерно 5 г натурального сахара.

Эта ягода имеет низкую калорийность и невероятно много клетчатки. В 1 стакане малины - 8 г клетчатки, что составляет более четверти рекомендуемой ежедневной нормы.

4. Киви

Один плод киви содержит ориентировочно 7 г натурального сахара.

По словам Мико, киви также богат каротиноидами - специфический тип фитохимического вещества, которое, как было доказано, способствует здоровью глаз и кожи. Кроме того, один маленький киви содержит 2 грамма клетчатки и почти 90% рекомендуемой суточной нормы витамина С. Эти маленькие фрукты также предотвращают запоры и улучшают сон.

5. Ежевика

В стакане ягоды - 7 г натурального сахара.

Кроме того, стакан ежевики содержит 8 граммов пищевых волокон. Эта ягода - богатый источник фитохимических веществ, которые борются с болезнями, предотвращают хронические недуги и улучшают память.

6. Клубника

Стакан разрезанных пополам ягод содержит 7 г натурального сахара.

Кроме того, порция клубники содержит почти 100% суточной нормы витамина С. Сочетание клетчатки, антиоксидантов и калия в клубнике также делает ее полезной для сердца.

7. Арбуз

В стакане арбуза содержится 10 г натурального сахара.

Более низкий уровень сахара в арбузе частично можно объяснить высоким содержанием воды. Этот продукт также богат ликопеном - антиоксидантом, который борется с оксидативным стрессом и снижает риск хронических заболеваний, в частности болезней сердца, диабета второго типа, болезни Альцгеймера.

8. Грейпфрут

В половине грейпфрута - 11 г натурального сахара.

Также этот фрукт богат витаминами А и С - два важнейших питательных вещества, которые помогают поддерживать иммунную систему. Употреблять его особенно важно в сезон простуды и гриппа.

9. Папайя

В одном стакане нарезанной кубиками папайи - 11 г натурального сахара.

Кроме того, она богата фолиевой кислотой (около 54 микрограммов на чашку, или почти 14% от суточной нормы).

10. Апельсины

Один средний фрукт содержит 12 г натурального сахара.

Между тем апельсиновый сок содержит много сахара. Частично это связано с тем, что для 1 стакана свежевыжатого сока требуется около трех апельсинов.

Целый апельсин является хорошим источником клетчатки, витамина С, калия и фолата.

Ранее УНИАН рассказывал о 7 летних фруктах и овощах, которые принесут пользу сердцу и нормализуют давление. Чтобы улучшить здоровье, диетологи посоветовали выбирать местные продукты, которые, как правило, свежие, содержат больше питательных веществ и доступны по цене. В частности они порекомендовали обратить внимание на помидоры, чернику, персики, абрикосы, арбуз, цуккини и клубнику.

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