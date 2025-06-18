Фрукты содержат природный сахар, а не добавленный, в отличие от приготовленных сладостей.

Многие люди потребляют больше сахара, чем нужно организму, причем часто это добавленный сахар, который вообще стоит избегать. Между тем, по словам диетологов, избыток этого продукта приводит к увеличению веса, диабету второго типа и сердечным заболеваниям. Об этом пишет Eatingwell.

И брауни, и яблоки содержат сахар, но это не один и тот же компонент. Эксперты отметили, что важно понимать разницу между натуральным и добавленным сахаром. Натуральный сахар содержится в таких продуктах, как фрукты (фруктоза и глюкоза) и молоко (лактоза), а добавленный - это тот, что добавляется в пищу во время ее обработки.

"Есть много преимуществ в употреблении цельных, необработанных фруктов и овощей, которые часто содержат умеренное количество натуральных сахаров. Эти преимущества - это клетчатка, витамины, минералы и фитохимические вещества", - пояснила зарегистрированный диетолог Колетт Мико.

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Так, клетчатка, по ее словам, замедляет пищеварение и предотвращает резкие скачки сахара в крови. Витамины, минералы и фитохимические вещества уменьшают риск хронического воспаления, поддерживают иммунную систему. Исследования также подтверждают пользу фруктов для здоровья, несмотря на содержание сахара.

"Недавнее исследование выявило обратную зависимость между употреблением цельных фруктов и риском развития диабета. [В этом исследовании] чем больше употребляли цельных фруктов, [тем сильнее снижался] риск развития диабета. Это может казаться противоречивым для большинства людей", - отметила Мико.

Однако людям с диабетом следует учитывать количество природного сахара в пище, ведь любой сахар - независимо от того, природный он или добавленный, - влияет на общий суточный уровень углеводов.

"Поэтому людям с диабетом, возможно, придется уменьшить количество природного сахара в рационе, чтобы его количество соответствовало ежедневным нормам углеводов, рекомендованным диетологом или врачом", - отметила диетолог Эрика Баррера.

Издание составило список из 10 фруктов, в которых меньше всего сахара.

1. Лаймы и лимоны

Один средний лайм содержит 1 г сахара, а один средний лимон - 2 г.

Лаймы и лимоны возглавляют список фруктов с самым низким содержанием сахара. Они также содержат много витамина С. Поскольку перекусить только одним из этих кислых фруктов вряд ли удастся, попробуйте добавлять их в другие блюда.

2. Авокадо

Один плод авокадо в среднем содержит 1 г сахара.

Хотя многие люди считают авокадо овощами из-за того, что они несладкие, на самом деле это фрукт. Помимо низкого содержания сахара, преимущество авокадо в том, что оно богато клетчаткой: половинка фрукта содержит примерно 7 г клетчатки.

"Добавление авокадо в блюда может повысить чувство сытости, способствовать контролю веса, укрепить кишечник, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить качество питания", - пояснила дипломированная медсестра Джули Пейс.

3. Малина

В стакане малины содержится примерно 5 г натурального сахара.

Эта ягода имеет низкую калорийность и невероятно много клетчатки. В 1 стакане малины - 8 г клетчатки, что составляет более четверти рекомендуемой ежедневной нормы.

4. Киви

Один плод киви содержит ориентировочно 7 г натурального сахара.

По словам Мико, киви также богат каротиноидами - специфический тип фитохимического вещества, которое, как было доказано, способствует здоровью глаз и кожи. Кроме того, один маленький киви содержит 2 грамма клетчатки и почти 90% рекомендуемой суточной нормы витамина С. Эти маленькие фрукты также предотвращают запоры и улучшают сон.

5. Ежевика

В стакане ягоды - 7 г натурального сахара.

Кроме того, стакан ежевики содержит 8 граммов пищевых волокон. Эта ягода - богатый источник фитохимических веществ, которые борются с болезнями, предотвращают хронические недуги и улучшают память.

6. Клубника

Стакан разрезанных пополам ягод содержит 7 г натурального сахара.

Кроме того, порция клубники содержит почти 100% суточной нормы витамина С. Сочетание клетчатки, антиоксидантов и калия в клубнике также делает ее полезной для сердца.

7. Арбуз

В стакане арбуза содержится 10 г натурального сахара.

Более низкий уровень сахара в арбузе частично можно объяснить высоким содержанием воды. Этот продукт также богат ликопеном - антиоксидантом, который борется с оксидативным стрессом и снижает риск хронических заболеваний, в частности болезней сердца, диабета второго типа, болезни Альцгеймера.

8. Грейпфрут

В половине грейпфрута - 11 г натурального сахара.

Также этот фрукт богат витаминами А и С - два важнейших питательных вещества, которые помогают поддерживать иммунную систему. Употреблять его особенно важно в сезон простуды и гриппа.

9. Папайя

В одном стакане нарезанной кубиками папайи - 11 г натурального сахара.

Кроме того, она богата фолиевой кислотой (около 54 микрограммов на чашку, или почти 14% от суточной нормы).

10. Апельсины

Один средний фрукт содержит 12 г натурального сахара.

Между тем апельсиновый сок содержит много сахара. Частично это связано с тем, что для 1 стакана свежевыжатого сока требуется около трех апельсинов.

Целый апельсин является хорошим источником клетчатки, витамина С, калия и фолата.

Ранее УНИАН рассказывал о 7 летних фруктах и овощах, которые принесут пользу сердцу и нормализуют давление. Чтобы улучшить здоровье, диетологи посоветовали выбирать местные продукты, которые, как правило, свежие, содержат больше питательных веществ и доступны по цене. В частности они порекомендовали обратить внимание на помидоры, чернику, персики, абрикосы, арбуз, цуккини и клубнику.

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