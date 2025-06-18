В арсенале США есть самая мощная бомба мира, но даже ее может быть недостаточно для уничтожения объекта Фордо.

На фоне роста напряжения на Ближнем Востоке ряд СМИ сообщали о вероятности того, что в конфликт между Израилем и Ираном могут вмешаться Соединенные Штаты Америки. В таком случае Вашингтон, как ожидается, будет играть ключевую роль в уничтожении иранских подземных объектов по обогащению урана.

Как пишет Financial Times, выполнять эту задачу почти наверняка будут американские бордувальники, способные нести высокоточную бомбу весом 30 000 фунтов (более 13 тонн, – ред.), известную как GBU-57 E/B Massive Ordnance Penetrator или MOP. Это, как пишут журналисты, самая мощная неядерная бомба во всем мире.

"Сброшенная со стелс-бомбардировщика B2, 6-метровая бомба MOP, как сообщается, может проникать с чистой кинетической силой на глубину более 60 метров в скале и почве – в зависимости от твердости земли – прежде чем взорваться. Благодаря точному наведению в одну точку теоретически можно сбросить несколько бомб", – говорится в материале.

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Поэтому, как говорят авторы, этого потенциально должно хватить для уничтожения большей части подземных обогатительных объектов Ирана, особенно объект в Натанзе. Считается, что он расположен под землей на глубине 20 метров под землей и заключен в 2 метра железобетона.

Но когда речь идет об объекте Фордо, этого может быть недостаточно. Этот объект захвачен в горе на глубине до 80 метров. По мнению главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, некоторые из наиболее чувствительных объектов Фордо могут быть похоронены еще глубже. Он отметил, что не раз там был, и чтобы туда попасть, надо долго спускаться по спиральному тоннелю.

И ситуация с отсутствием гарантий того, что успешный удар или даже серия таких ударов увеличит большую часть или все уже обогащенные ядерные запасы в Фордо, напоминает кое-что, что случилось в прошлом, отмечает FT. Речь идет о периоде, когда Штаты рассматривали возможность превентивного удара по советскому ядерному оружию на Кубе во время Карибского кризиса 1962 года. Тогда расчет рисков побудил американского президента Кеннеди выбрать вместо атаки морскую блокаду и дипломатию.

Американский военный историк Роберт Пейп отметил, что тогда ВВС США были уверены, что смогут уничтожить лишь 85% целей. По его словам, из-за этого "существовали планы дальнейшего наземного вторжения".

"В случае с Ираном, как Совет национальной безопасности США может быть уверен, что он получит все? Это большой вопрос", – акцентировал он.

Еще одной потенциальной проблемой является то, что вышеупомянутая MOP прошла испытания на ракетном полигоне Уайт Сэндс в Нью-Мексико, однако никогда не использовалась в активных боевых действиях.

"Для уничтожения Фордоу, для которого MOP была явно предназначена, вероятно, понадобится по меньшей мере две бомбы, каждая из которых попадет в одну и ту же точку. Это может быть замечательно, и я уверен, что ВВС США имеют для этого технические возможности. Но такого еще никогда не было в реальной войне", – пояснил Пейп.

Удары по Ирану: не все так просто, как кажется

Издание напомнило о случае с применением более ранней мощной американской бомбы Massive Ordnance Air Blast или MOAB, также известной как "Мать всех бомб". Хотя она и менее мощная, чем МОР, ее использование имело разрушительный эффект в Афганистане, когда в 2017 бомбу сбросили на пещерный комплекс, которым управлял филиал "Исламского государства" в провинции Нангархар.

По сравнению с МОАВ, более новая бомба МОР имеет одну особенность: ее взрывной заряд больше и содержится в чрезвычайно жестком металлическом корпусе, что позволяет проникнуть внутрь еще до взрыва. Считается, что всего в арсенале США есть примерно 20 таких бомб стоимостью ориентировочно по 4 млн долларов за каждую. Нести и доставлять ее может только бомбардировщик B2 Spirit Stealth, пишет издание. Их на вооружении США тоже 20, и каждый из этих самолетов способен нести две МОР, по одной в каждом из бомбовых отсеков.

Дальность полета этих бомбардировщиков без дозаправки составляет 11 тысяч км. В то же время с одной дозаправкой в воздухе этот показатель увеличивается до 19 тысяч километров. Журналисты акцентируют, что это позволяет ему добраться почти до любой цели в мире.

Но несмотря на впечатляющие возможности бомбардировщиков В2 и вышеупомянутых бомб, миссия по уничтожению иранского завода в Фордо столкнется с другими тактическими трудностями, считает Роберт Пейп. Одна из них заключается в том, что для атаки более чем одной бомбой самолету придется зависнуть над целью. Это сделает бомбардировщик уязвимым перед иранскими средствами ПВО.

"B2 – это малозаметный бомбардировщик, но он спроектирован так, чтобы избегать радаров – он не является малозаметным во всех аспектах. Например, он имеет очень плоское днище, что может сделать его таким же уязвимым для зенитных ракет, как и самолет 737", – пояснил специалист.

Второй вызов заключается в том, чтобы расчистить для бомбардировщика B2 безопасную траекторию полета к цели, добавляет издание. Сделать это можно с помощью противорадиолокационных крылатых ракет. И Иран мог предвидеть такое развитие событий, говорит Пейп.

"Бомбардировка вполне может сработать – но к ней надо будет приступать, зная, что этого никогда раньше не делалось", – констатировал он.

Ситуация на Ближнем Востоке и США

Несколько дней назад президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал людей срочно эвакуироваться из Тегерана. 17 июня он заявил, что над небом над Ираном был установлен "полный и тотальный" контроль и завуалированно пригрозил верховному лидеру страны Али Хаменеи.

В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс намекнул на возможность вступления Штатов в войну с Ираном, чтобы остановить его ядерную программу. По его словам, Трамп "заслужил полное доверие в этом вопросе".

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