По словам президента США, кремлевский диктатор сначала должен разобраться в своей войне.

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с кремлевским диктатором Владимиром Путиным во вторник, 17 числа, и тот предложил ему "посредничество в переговорах с Ираном".

"Я ему ответил: окажи мне услугу — будь посредником у себя. Давай сначала займёмся Россией, хорошо? Я сказал: Владимир, давай сначала разберёмся с Россией. А этим можешь заняться потом. Но, думаю, там тоже всё уладится", - подчеркнул он во время общения с журналистами, передает CNN.

Кроме того, американский лидер "ушел" от вопроса, нанесут ли США удар по ядерным объектам Ирана, отметив, что он может сделать это, а может и не сделать.

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"Я имею в виду, что никто не знает, что я собираюсь делать", - заявил Трамп. И заявил, что Иран якобы хочет вернуться к переговорам, ведь никогда не поздно к этому прийти. Однако президент США вновь упомянул об безоговорочной капитуляции.

"Они совершенно беззащитны, у них вообще нет противовоздушной обороны. Посмотрим, что будет. Еще ничего не закончено. Следующая неделя будет важной, может быть, меньше недели", - подчеркнул Трамп. И подытожил, что его терпение лопнуло.

Другие новости про Дональда Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп все-таки не был посредником в решении конфликта между Пакистаном и Индией. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что переговоры состоялись непосредственно между странами через существующие военные каналы.

Кроме того, мы рассказывали, что G7 оказалось в новой реальности. Трамп разрушил последние надежды на единство. "С приходом Трампа способность G7 достигать общей цели серьезно ослабла", - отметил бывший помощник президента Обамы Мэтью Гудман.

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