США могут нанести удар по Ирану уже в ближайшие дни.

Чиновники США готовятся к тому, что Вашингтон нанесет удар по Ирану уже в ближайшие дни, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Вашингтон создает инфраструктуру для прямого вступления в конфликт с Тегераном, в то же время, по словам собеседников издания, ситуация продолжает развиваться и может измениться.

При этом некоторые из источников Bloomberg указали, что нанесение ударов планируется уже в ближайшие выходные. По словам одного из них, высшее руководство нескольких федеральных агентств также начало готовиться к атаке.

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Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп уже несколько дней публично размышляет о необходимости нанесения такого удара по Ирану.

Трамп заявил журналистам в Белом доме в среду, что у него есть "идеи, что делать", и что он предпочитает принимать "окончательное решение за секунду до того, как оно должно быть принято". Несколькими часами ранее Трамп сказал: "Я могу это сделать. Я могу этого не делать", когда его спросили, принял ли он решение о нападении на Иран.

Отмечается, что в последние дни риторика Трампа значительно изменилась, поскольку союзники убедили его, что Иран близок к получению ядерного оружия. По словам осведомленных источников, сенатор Линдси Грэм был одним из главных сторонников идеи военных действий. По их словам, Трамп несколько раз разговаривал по телефону с Грэмом.

"Он дал им шанс на дипломатию. Я думаю, что они просчитались", — сказал Грэм об Иране в среду. "Чем раньше мы покончим с этой угрозой для человечества, тем лучше".

В то же время, как отмечает Bloomberg, отсрочка в несколько дней перед нанесением удара дает иранским лидерам дополнительную возможность продемонстрировать Трампу, что они готовы отказаться от планов по обогащению урана, чтобы предотвратить нападение США.

Ситуация на Ближнем Востоке

Ранее стало известно,что 20 июня министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании намерены провести ядерные переговоры с Ираном. Отмечается, что этот план был согласован с Соединенными Штатами Америки.

Несколько дней назад вице-президент США Джей Ди Вэнс намекнул на возможность вступления Штатов в войну с Ираном, чтобы остановить его ядерную программу.

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