Он посоветовал членам Конгресса и Сената принять законы, которые позволят Украине занять деньги у США.

Американский лидер Дональд Трамп мыслит категориями сделок, поэтому если продажа Украине оружия будет казаться ему выгодной, то он будет это делать. Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Он мыслит в категориях сделки. Я на самом деле думаю, что он позволит Украине покупать оружие, но на Украину больше не будут тратиться деньги налогоплательщиков", - сказал он в интервью Укринформу.

По его мнению, Трамп как бизнесмен будет заинтересован в поддержке американской промышленности, в частности в вопросе продажи оружия. При этом он не хочет использовать для этого средства налогоплательщиков в США.

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Он вспомнил время, когда был поднят вопрос о передаче Украине комплексов Javelin. По его словам, тогда единственным, что интересовало Трампа было то, вернутся ли деньги за это вооружение.

Волкер посоветовал членам Конгресса и Сената принять законы, которые позволят Украине занять деньги у США. Он предложил:

"Мы можем зачислить это в соглашение о минералах, чтобы мы могли сказать, что за это заплачено. Поэтому давайте это сделаем. И я думаю, что Трамп будет согласен, если сможет сказать с серьезным лицом, что за это заплачено. Что украинцы это покупают, а деньги идут в оборонную промышленность США".

Дипломат верит, что Трамп хочет прекратить войну в Украине, достичь долгосрочного соглашения и чтобы США и он лично получили за это признание.

Намерение Украины покупать оружие у США

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7 детали относительно нового оборонного пакета, который Украина готова купить. Однако, этого не произошло из-за того, что американский лидер досрочно покинул встречу.

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