Давайте проверим вашу наблюдательность.

Визуальные головоломки бросают вызов человеческому разуму и служат одним из самых простых, но интригующих способов оценить наш интеллект. Одними из таких задачек являются оптические иллюзии.

Эти головоломки предлагают игривый, но проницательный метод оценки наблюдательности и когнитивных способностей. Поэтому иллюзии – это не только весело, но еще и полезно, ведь они обостряют фокус и повышают сосредоточенность и учат действовать в условиях ограниченного времени.

УНИАН подготовил для вас новое интересное задание. Решить эту головоломку будет непросто, справятся только самые внимательные к мелочам читатели.

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Итак, на коллаже, представленном ниже, вы увидите десятки чисел 175. Где-то среди них мы спрятали одно другое число – 115. Вам надо его отыскать.

На ответ мы отвели всего 11 секунд, поэтому советуем не медлить. Сосредоточьтесь на поиске и не думайте ни о чем другом.

Готовы? Начинаем отсчет времени!

Что ж, ваши 11 секунд, отведенные на поиск числа 115 исчерпаны. Вам удалось его заметить? Сделать это было действительно непросто, ведь кроме самих чисел внимание на себя забирали различные яркие цвета и фигуры. Поэтому если вы справились так быстро, вы действительно внимательный человек. От вас трудно что-то скрыть.

Тем, кому отведенного времени было мало, советуем вернуться к коллажу и поискать спрятанное число еще. Небольшая подсказка: ищите в нижней части изображения.

Ответ:

Головоломки от УНИАН

Почему бы не проверить вашу внимательность к деталям в головоломке, где надо найти петуха среди лисиц? На это задание у вас будет всего 5 секунд.

Или же можем предложить вам другую задачку: вы увидите изображение с десятками разных чашек. Вам надо отыскать пустую чашку, и справиться необходимо за 6 секунд. Вы в игре?

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