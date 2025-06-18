В Испании выбрали худшие пляжи, где лучше не купаться / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, REUTERS

Группа Ecologistas en Accion присвоила "черные флаги" 48 пляжам в Испании, которые, по их оценкам, имеют экологические проблемы, а потому лучше воздержаться от купания на них.

В частности, в список попала группы пляжей провинции Валенсия, пострадавших от загрязнения, вызванного наводнением 29 октября 2024 года – всего шесть пляжей в районе озера Альбуфера, пишет The Olive Press.

"Все отходы, шлам и сточные воды из городов и промышленных зон продолжают достигать побережья спустя месяцы, учитывая, что системы канализации и очистки были разрушены", – отметили активисты группы.

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Они также констатируют, что удаление отходов было "очень запоздалым и поверхностным, даже без определения размера или состава загрязнения".

Также "черный флаг" за ненадлежащее управление был вручен недавно введенному закону о прибрежных водах Валенсии. Экологи призвали к его отмене, поскольку он фокусируется на приватизации, а не на защите морских общественных земель.

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Тем временем, пляж Леванте в Бенидорме был отмечен "черным флагом" за "увеличение туристической активности и хищнический урбанизм", что приводит к поломке очистных сооружений и попаданию фекалий в воду, а соседние Кала Моска (Ориуэла) и Кала Феррис (Торревьеха) – за "предстоящее жилищное строительство". Экологи отмечают, что пляжи находятся в опасности, поскольку суды дали "зеленый свет" на строительство 2200 домов в Кала Моска.

Кроме того, в антирейтинг снова попали район лагуны Мар Менор из-за плохого управления окружающей средой, а также Залив Портман и Сьерра-Минера из-за загрязнения – все трое в регионе Мурсия.

Пляжный отдых в Испании

Как сообщал УНИАН, ранее туристическое издание Travel Off Path составило список из пяти замечательных пляжных направлений Испании, где все еще рады видеть туристов.

Тем временем, в более популярных пляжных городах Испании, куда летом съезжаются безграничные толпы туристов, в последние годы проходят массовые протесты против чрезмерного туризма.

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