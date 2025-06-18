Ранее одно из украинских предприятий выпускало баллистические ракеты, которые использовались в гражданских целях, говорит Маломуж.

В Украине существует производство баллистических ракет, дальность которых достигает более 500 километров. Об этом пишет "Киев24" со ссылкой на заявление генерала армии, бывшего главы Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа.

Он отметил, что в Украине также есть мощности для создания высокоточных ракет благодаря производству на конструкторских бюро "Луч" и "Южное". По его словам, там могут производить мощные ракеты и системы с дальностью от 500 километров до 15 тысяч километров.

"КБ "Южное", помню, еще давно выпускало баллистические ракеты, которые использовались и в гражданских целях – хотя могут использоваться и в военных – вместе с американцами и Еврокосмосом. Это наземный старт, это "Зенит", это морской старт, которые запускали и в космос. Они могут лететь по траектории до 15 тысяч километров до Петропавловска-Камчатского (город в РФ, – УНИАН)", – пояснил он.

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Поэтому, как отметил генерал, вопрос заключается лишь в том, чтобы воплотить эти проекты в жизнь. Однако Маломуж добавил, что контактировал с конструкторами, и они говорят об отсутствии заказов.

Во время период войны было развернуто производство высокоточных ракет средней дальности, о чем сообщал Владимир Зеленский. Бывший глава СВР считает, что украинские ракеты должны "накрывать" все аэродромы противника, где базируются самолеты Ту-160 и Ту-195, тактические аэродромы с КАБами, а также установки для запуска "Шахедов".

Производство оружия в Украине

На днях советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинская баллистическая ракета уже протестирована. По его словам, сейчас главный вопрос заключается в масштабировании ее производства.

Между тем президент Владимир Зеленский во время спецзаседания лидеров стран G7 заявил, что Украина работает над разработкой и развертыванием беспилотников-перехватчиков, которые должны помочь защищать украинские города от вражеских "Шахедов". Он отметил, что есть потребность в дополнительном финансировании на их производство.

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