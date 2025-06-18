Россию планируют снова назвать долгосрочной угрозой.

В итоговой декларации нынешнего саммита НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге, Украину упоминать не планируют, а Россию снова назовут долгосрочной угрозой. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на дипломатов, привлеченных к подготовке документа и не уполномоченных давать официальные комментарии СМИ.

По их данным, итоговое коммюнике саммита может существенно отличаться от прошлогодних, в частности, оно будет значительно короче и поместится на одну страницу.

Кроме того, союзники обязуются поднять расходы на оборону до пяти процентов валового внутреннего продукта (ВВП) как минимум до 2032 года. Однако это решение могут пересмотреть в 2029-м, когда завершится каденция президента США Дональда Трампа, который, собственно, и выступает за повышение уровня оборонных расходов.

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В то же время, отмечает издание, по словам дипломатов, коммюнике еще в процессе редактирования и может измениться.

Что касается участия в саммите президента Украины Владимира Зеленского, то, по информации собеседников медиа, он примет участие в рабочем ужине лидеров 24 июня. Предварительно, на нем должен присутствовать и Трамп.

"К сессии собственно саммита президент Украины не будет приобщаться, нет также в планах заседания Совета Украина-НАТО на уровне лидеров. Владимир Зеленский должен выступить на мероприятии, которое проводится на полях саммита, а именно - Форуме оборонных индустрий", - сообщило издание.

Украина и саммит НАТО в Гааге

Как сообщал ранее УНИАН, Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге. Президент Украины Владимир Зеленский в начале июня подтвердил это и, отвечая на вопрос журналистов, оценил, что "это важно".

Вместе с тем, отмечали западные СМИ, чиновники НАТО постараются организовать встречи так, чтобы присутствие Зеленского не разозлило Трампа, а тем более "не спровоцировать повторение февральского скандала в Белом доме между Трампом и Зеленским, который почти разрушил международную коалицию, поддерживающую Киев".

Также издание The Guardian писало, что после того, как Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде, не проведя встречи с Зеленским, некоторые украинские чиновники не уверены, стоит ли президенту Украины посещать саммит НАТО в Гааге, мол, нет никакой гарантии, что Трамп там будет присутствовать.

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