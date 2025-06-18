Многих пассажиров странное жужжание может насторожить, но ничего страшного оно не означает.

У многих людей имеются иррациональный страх полетов, несмотря на общеизвестную статистику о безопасности самолетов по сравнению с любым другим видом транспорта. При этом в воздухе таким людям может стать совсем плохо из-за странных звуков, которые иногда издают крылатые машины.

Как пишет Express, опытный пилот гражданской авиации Питер Каппио рассказал, почему вы никогда не должны паниковать, услышав "страшное" жужжание в салоне самолета во время полета. По его словам, это специальный звуковой сигнал для бортпроводников, чтобы они сейчас не отвлекали пилотов.

Каппио отметил, что набор высоты является одним из тех напряженных моментов, когда пилотам действительно не до разговоров с остальным экипажем.

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"Бортпроводникам нужно знать об этом: если в салоне что-то происходит, о чем им нужно предупредить пилотов, например, если кто-то достает вейп или что-то подобное - критически ли важно, чтобы [пилоты] знали об этом в этот момент? Это критический этап полета", - говорит летчик.

Он добавил, что "странное жужжание" включается дважды: в начале критического этапа полета и по его окончании - уже чтобы дать стюардессам знать, что пилоты снова доступны для переговоров.

По словам Каппио, повторное жужжание также является хорошим сигналом для бортпроводников о том, что теперь для них самих безопасно вставать и начинать обслуживать пассажиров.

Другие "секреты" пассажирской авиации

Как писал УНИАН, стюардесса рассказала, почему она никогда не меняется местами в самолете, когда летит в роли пассажира, и почему другим тоже не стоит этого делать.

Также мы рассказывали, почему в большинстве авиакомпаний стюардессы на работе используют ярко-красную помаду.

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