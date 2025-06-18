Отдельные украинские сети АЗС уже приступили к ценовым повышениям, отмечает Дмитрий Леушкин.

Цены на бензин и дизель могут вырасти на около 5 гривень за литр из-за подорожания нефти и газа на мировых рынках, а также роста курса евро. Такой прогноз в комментарии УНИАН сделал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

По его словам, на стоимость топлива на АЗС также влияет рост курса евро к гривне, что "добавляет к стоимости топлива до 50 копеек на литре".

Эксперт отмечает, что отдельные украинские сети уже повысили цены.

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"Таким образом, можем говорить что цены имеют потенциал роста до 5 гривени на литр на сегодня по бензину и дизелю, и 3,5-4 гривни - по газу. По газу, возможно, немного меньше, поскольку падают его продажи из-за "наступления электричек" (распространение электромобилей, - УНИАН). Поэтому, возможно, газ будут пытаться подкручивать", - рассказал Леушкин.

Еще одной причиной, которая будет иметь влияние на цены, эксперт называет желание игроков рынка повысить свою прибыль - разницу между закупочными ценами на топливо и его розничной стоимостью на АЗС. Аналитик пояснил:

"Заправок меньше не стало, но машин, зато стало меньше. Соответственно, для того чтобы удерживать рентабельность, необходимо увеличивать маржу".

Леушкин также рассказал о первом картельном сговоре на рынке со времен полномасштабного вторжения.

"Оптовики "сушат" рынок, не дают ресурс и не выгружают корабли. За счет этого цены в Измаиле "подпрыгнули" на 1,5 гривни/литр. Это не обоснованное и рукотворное явление. Понятно, что они долго продержать ситуацию не могут. Тем не менее, смогут на ровном месте заработать неплохие деньги", - отметил эксперт, добавив, что это вряд ли повлияет на цены на АЗС.

В то же время он не исключил аналогичных сговоров среди владельцев АЗС.

Цены на бензин в Украине

Как сообщал УНИАН, в первой декаде июня средняя стоимость бензина марки А-95 увеличилась на 44 копейки за литр, достигнув почти 55 грн/литр. Тогда как стоимость дизеля почти не изменилась, а сжиженный газ, наоборот, подешевел на 62 копейки на литре, до 34,21 грн/литр.

По прогнозам НБУ, темпы роста цен на топливо в Украине могут ускориться в текущем году до более 13%. Замедлить рост может снижение мировых цен на нефть.

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