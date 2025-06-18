Для некоторых из них это будет дебют в кино.

Уже совсем скоро начнутся съемки продолжения известной ленты "Дюна". А на днях назвали имена актеров, которые сыграют роли детей главного героя Пола.

Как пишет издание Deadline, к основному актерскому составу вернутся Тимоти Шаламе, Зендая и Джейсон Момоа, Аня Тейлор-Джой, Флоренс Пью и Хавьер Бардем. А вот роль близнецов будут исполнять Ида Брук и Накоа-Вульф Момоа, который является сыном Джейсона Момоа.

Кстати, для парня это будет дебютная роль в кино, которую он пока не комментирует. А вот Ида Брук известна по лентам "Секрет бункера" и "Дети железной дороги Примроуз".

Видео дня

К слову, известно, что съемочный процесс третьей части "Дюны" запланирован на лето и продлится до конца этого года. Режиссером и сценаристом ленты снова будет Дени Вильнев. Премьера "Дюны: Мессия" запланирована на конец 2026 года.

Что известно о фильме "Дюна"

"Дюна" - это научно-фантастическая лента, которая уже вышла в двух частях в 2021 и 2024 годах. Съемки проходили в Норвегии, Иордании, ОАЭ и Венгрии. Фильмы собрали много положительных отзывов критиков и восемь премий "Оскар" из 15 номинаций.

Напомним, ранее стало известно, что для съемок второй части фильма "Дюна" использовали линзы украинской компании Ironglass.

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