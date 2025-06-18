Отмечается, что план этих переговоров был согласован с Вашингтоном.

В пятницу, 20 июня 2025 года, министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании намерены провести ядерные переговоры с Ираном.

Об этом со ссылкой на немецкий дипломатический источник сообщает агентство Reuters. Отмечается, что переговоры европейских дипломатов с коллегами из Ирана должны состояться в Женеве (Швейцария).

"По словам источника, министры сначала встретятся с главным дипломатом Европейского Союза Каей Каллас в немецком консульстве в Женеве, а затем проведут совместную встречу с министром иностранных дел Ирана", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что этот план был согласован с Соединенными Штатами Америки.

Иран и ядерное оружие

Иран работал над обогащением урана и не так давно в МАГАТЭ сообщили о том, что страна накопила большое количество урана, обогащенного почти до оружейного уровня. В агентстве отметили, что по состоянию на 17 мая Тегеран накопил 408,6 килограмма урана, который обогащен до 60%.

Соединенные Штаты вели с Ираном переговоры об отказе страны от ядерной программы. Кроме того, в Иране рассматривают выход из Договора о нераспространении ядерного оружия. Такие новости появились на фоне обострения в отношениях страны с Израилем – уже несколько дней стороны обмениваются ударами, есть жертвы.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, сказал, что пока неизвестно, хранит ли Иран до сих пор уран на подземном объекте в Исфахане после ударов со стороны Израиля. По его словам, в военное время инспекции проводиться не могут.

Тем временем Россия заявила о готовности вывезти из Ирана высокообогащенный уран. Москва говорит, что может превратить его в топливо для гражданских реакторов.

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