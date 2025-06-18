Саммит на следующей неделе будет состоять только из одной сессии продолжительностью два с половиной часа.

Зная о нелюбви президента США Дональда Трампа к длительным встречам, дипломаты заявили, что встреча в Гааге на следующей неделе будет состоять только из одного заседания продолжительностью два с половиной часа. Об этом пишет The Times.

"Короткий и приятный - таков план саммита НАТО на следующей неделе, который будет адаптирован к ограниченной концентрации внимания президента Трампа и необходимости избегать вспышек эмоций и оплошностей", - сказано в статье.

Отмечается, что альянс соберется в Гааге в следующий вторник, чтобы установить новые амбициозные цели по оборонным расходам для национальных правительств. Это будет короткая встреча, чтобы справиться с Трампом, который непредсказуем и нетерпелив в отношении долгих бесед.

Видео дня

Издание напоминает, что обычно формат саммита НАТО состоит из трех встреч, каждая из которых длится два с половиной часа и посвящена геополитике и стратегии. Саммит на следующей неделе будет состоять только из одной сессии продолжительностью два с половиной часа.

Коммюнике саммита, в котором будут изложены цели НАТО по расходам, будет состоять всего из пяти абзацев на одном листе формата А4. В прошлом году в Вашингтоне было принято заявление из 44 абзацев, объемом 5400 слов. Один из дипломатов сказал:

"Речь идет о том, чтобы саммит был сфокусированным, кратким и лаконичным. Трамп может быть нетерпеливым и, как он сам сказал, не способен долго сосредоточиваться на чем-то одном. Чем короче, тем лучше".

Отмечается, что генсек НАТО Марк Рютте намерен сосредоточить внимание на единственном решении - увеличить расходы НАТО на оборону до 5%.

Чиновники и дипломаты, организующие встречу, надеются извлечь уроки из саммита G7, который прошел в минувшие выходные, когда Трамп уехал до окончания мероприятия, а затем обрушился с критикой на других лидеров в соцсетях.

"Будет ли поздно ночью или ранним утром сенсационное сообщение в Truth Social, если он рассердится на саммите?" - сказал один из дипломатов.

Также согласно программе саммита, Трамп не будет проводить пресс-конференцию с Рютте, как это принято. Решение о расходах будет представлено как личный триумф Трампа после десятилетий нотаций американских президентов европейским союзникам.

Президент Украины Владимир Зеленский приглашен на саммит, но с дипломатическим понижением в ранге, чтобы избежать неловких встреч с Трампом. Хотя у Зеленского нет официальной роли и он не будет встречаться с лидерами НАТО, президент Украины примет участие в ужине, который во вторник вечером даст король Нидерландов.

Саммит НАТО - детали

Ранее Зеленский подтвердил, что Украина получила приглашение на саммит НАТО в Гааге.

Итоговое коммюнике саммита упоминание Украины в декларации не планируется, а Россию в документе снова назовут долгосрочной угрозой. Также страны НАТО обяжутся поднять расходы на оборону до 5% ВВП к 2032 году, но это обязательство может быть пересмотрено в 2029-м. При этом дипломаты отмечают, что коммюнике еще может измениться в процессе редактирования.

Вас также могут заинтересовать новости: