Православный праздник сегодня называют в народе Зосима Пчельник, а его приметы связаны с пчелами.

19 июня в новом православном календаре чествуют святого апостола Иуду, который был братом по плоти Иисуса Христа. Рассказываем о духовном смысле этого дня, его традициях и запретах, в которые верили наши предки, а также какой праздник сегодня церковный в старом календаре.

19 июня 2025 - какой сегодня церковный праздник в Украине по новому и старому стилю

Апостола Иуду считают братом Иисуса Христа, так как Иуда был сыном от первого брака Иосифа Обручника, супруга Девы Марии. Но святого апостола не следует путать с Иудой Искариотом (тем, кто предал Иисуса). Святой Иуда всегда был верен своему брату Иисусу, а после его Вознесения отправился с проповедями в Иудею, Самарию, Галилею, Идумею и на Аравийский полуостров. Погиб апостол, как и его брат - его распяли на кресте, это произошло в Армении.

До нашего времени дошло послание Иуды, где содержатся важные размышления о Святой Троице и воплощении Спасителя, ангелах и Страшном Суде.

Видео дня

***

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 19 июня чтят преподобного Виссариона, чудотворца Египетского.

С какими молитвами обращаются к святому апостолу, обычаи дня, что нельзя делать сегодня

Считается, что апостол Иуда покровительствует отчаявшимся людям, у него просят заступничества перед Богом, а также помощи в безнадежных делах.

В народе день получил прозвище Зосима Пчельник - в честь мученика Зосимы, которого также вспоминают сегодня в церкви. Считается, что именно с этого времени пчелы начинают активно носить мед, и традиция дня и поверья связаны с пчеловодством.

Согласно народной мудрости, все, что начато в этот день, будет иметь успех. Если у вас есть долги, то их лучше отдать именно 19 июня - если вернуть даже небольшую часть, то деньги потекут в дом рекой.

Церковь, как и всегда, напоминает - сегодня, как и в любой другой день, избегайте конфликтов, обид, зависти и уныния, не отказывайте в помощи тем, кто в ней нуждается.

Среди народных запретов: нельзя ссориться с близкими, брать в долг деньги и продавать мед. Пасечникам строго запрещается пересчитывать пчел или как-то вмешиваться в их труд - это может привести к болезням или гибели насекомых.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в Украине и народном календаре.

Приметы 19 июня - о чем говорит природа

Наблюдая за пчелами 19 июня, можно предсказать погоду:

пчелы с самого утра собирают мед - к солнечному и теплому дню;

эти насекомые вялые - на улице похолодает, а если и вовсе не покидают ульи - жди дождя;

пчелы злятся - будет засуха.

По поверью, 19 июня пчелы жалят только тех, кто нечист на руку или имеет злые намерения.

Вас также могут заинтересовать новости: