О том, что такой дрон разрабатывается, было известно давно.

18 июня в Украине впервые был обнаружен российский "Шахед" с камерой, системой прямого радиоуправления из РФ и модулем искусственного интеллекта (машинное зрение).

Об этом в своем телеграм-канале рассказал специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескреснов. По его словам, о том, что такой дрон разрабатывается, было известно давно. Однако первый факт его применения зафиксирован был только сейчас.

"Радиомодем позволяет управлять "Шахедом" на расстоянии до 150 километров от границ России или линии фронта, или на большие расстояния в случае применения воздушных ретрансляторов в нашем воздушном пространстве", – добавил специалист.

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Атаки дронами по Украине

Российские оккупационные войска каждую ночь терроризируют Украину ударными дронами. "Шахеды" применяются и во время массированных атак – за беспилотниками россияне выпускают ракеты. Во время последней такой атаки, состоявшейся 17 июня, оккупанты применили 440 дронов. Около 280 из них были именно "Шахедами", рассказывал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Военный обозреватель Александр Коваленко считает, что пока Россия перешла к накоплению "Шахедов" для новых мощных атак. По его словам, в ежесуточных атаках оккупанты могут задействовать 150-180 дронов.

Между тем Сергей "Флеш" Бескреснов предупредил, что Россия быстро масштабирует производство дронов-камикадзе. Он акцентировал, что если не найти решение, враг "разнесет нам всю страну "Шахедами"".

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