Как бы полезны не были фрукты, важно с ними не переборщить.

Абрикосы — косточковые фрукты из ботанического семейства розовых (Rosaceae). Они богаты необходимыми питательными веществами, клетчаткой и антиоксидантами, способствующими хорошему здоровью.

Поэтому довольно интересно было бы узнать, что происходит с телом, если регулярно есть абрикосы. VeryWell Health описало все, о чем нужно знать.

Клетчатка поддерживает здоровье сердца, печени и кишечника

Растворимая клетчатка, которая есть в абрикосах, связывается с холестерином в кишечнике и выводит его из организма. Употребление 5–10 граммов растворимой клетчатки в день может снизить общий и "плохой" (ЛПНП) холестерин на 5–11 единиц и более. Снижение уровня холестерина положительно влияет на здоровье сердца и печени.

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Растворимая клетчатка также помогает контролировать уровень сахара в крови и способствует снижению веса. Диета с высоким содержанием клетчатки может также улучшить микробиоту кишечника и снизить риск следующих состояний: запоры, дивертикулярные заболевания, сахарный диабет 2 типа, болезни сердца и так далее.

Снижается риск хронических заболеваний

Абрикосы содержат соединения, способные снижать воспаление. Семена и косточки также обладают противовоспалительными свойствами. Добавление в рацион противовоспалительных продуктов особенно важно, поскольку хроническое воспаление является фактором риска болезней сердца, диабета, болезней почек, неалкогольной жировой болезни печени и т.д.

Антиоксиданты поддерживают здоровье сердца и мозга

Абрикосы содержат антиоксиданты, включая бета-каротин, витамины A, C и E. Они также богаты флавоноидами и другими веществами, снижающими окислительный стресс, который связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями работы нервной системы и раком.

Польза антиоксидантов из абрикосов включает:

Снижение уровня ЛПНП-холестерина

Профилактику сердечно-сосудистых заболеваний

Поддержку мозга при болезнях Альцгеймера, Паркинсона и Хантингтона

Улучшается зрение

Абрикосы являются хорошим источником витаминов C и E, а также лютеина и зеаксантина. Эти вещества способствуют поддержанию здоровья глаз и могут снижать риск таких нарушений, как катаракта и возрастная макулодистрофия.

Витамины способствуют здоровью кожи

Витамины C, E и бета-каротин, содержащиеся в растительной пище, способствуют здоровью кожи, помогая снижать воспаление, поддерживать структуру кожи и её эластичность и уменьшать выраженность морщин.

Также важно знать, что абрикосы обладают высокой пищевой ценностью. Пищевая ценность одного абрикоса:

Калории: 16,8

Углеводы: 3,88 г

Сахара: 3,23 г

Белки: 0,49 г

Жиры: 0,13 г

Клетчатка: 0,7 г

Холестерин: 0 мг

Натрий: 0,35 мг

Калий: 90,6 мг

Витамин A: 33,6 мкг

Фосфор: 8,05 мг

Кальций: 4,55 мг

Витамин C: 3,5 мг

Витамин E: 0,311 мг

Несмотря на наличие природных сахаров, абрикосы не считаются фруктом с высоким содержанием сахара. В одной чашке свежих абрикосов содержится около 14,3 г сахара. Для сравнения, в чашке свежих персиков — 12,9 г сахара.

Побочные эффекты и меры предосторожности

Абрикосы в целом безопасны для употребления, но есть некоторые возможные побочные эффекты, включая их непереносимость. У некоторых людей могут возникать расстройства пищеварения, такие как тошнота или диарея.

Кроме того, возможен оральный аллергический синдром: в сыром виде абрикосы могут вызывать зуд или покалывание во рту, на губах или в горле — особенно у людей с аллергией на пыльцу. Обычно эти симптомы проходят через несколько минут.

Серьёзная аллергия: менее чем у 5% людей может быть выраженная аллергическая реакция на весь организм.

Также присутствует риск отравления цианидом. Семена внутри косточек содержат амигдалин и ферменты, которые при соединении могут высвобождать цианид. Употребление мякоти фрукта не вызывает отравления — чтобы добраться до потенциально опасных веществ, нужно расколоть косточку и съесть семя внутри.

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