Россияне на один сектор запускают большое количество средств поражения.

Враг использует различные методы для того, чтобы его средства поражения смогли долететь до запланированных целей в Украине. Об этом сказал заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире "Киев24".

Он отметил, что за счет накопления и способности выпускать большое количество средств поражения, враг активно направляет их очень много по одному сектору.

"Это попытка нагрузить нашу ПВО. Некоторые средства радиолокации ПВО могут одновременно отслеживать только 10 целей. Поэтому понимаем какое количество таких средств нужно иметь для того, чтобы отбивать такие атаки РФ. Кроме того, это комбинированные вражеские атаки с различными средствами поражения - аэробаллистические, баллистические, а также ударные и имитационные беспилотники и ракеты", - добавил Храпчинский.

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Эксперт подчеркнул, что также враг прибегает к тактике тандемного использования ракет - две курсируют по одному маршруту и при этом одна под другой.

Храпчинский, отвечая на вопрос по поводу того, почему не удается сбивать вражеские цели еще на подлете их к городу, отметил, что, в частности, сейчас враг использует большую высоту полета этих средств, чтобы избежать перехвата их мобильно-огневыми группами.

"Кроме того, у нас постоянно не хватает личного состава, у нас были переводы из Воздушных сил и других подразделений Сил обороны, которые были привлечены в мобильно-огневые группы. Поэтому основные силы концентрируются возле городов, пытаясь обеспечить невредимость наиболее важных объектов", - подчеркнул эксперт.

По его словам, также враг делает подлет с разных направлений и уже с большой высоты пикетирует на цель. При этом добавил, что это затрудняет перехват за счет классических систем, которые мы использовали.

"Поэтому здесь надо расширять наши возможности за счет комплексного подхода по перехвату - использование пушек, малых зенитно-ракетных комплексов, дронов-перехватчиков. Надо понимать, что нельзя забывать о средствах радиоэлектронной разведки, РЭБ, к которым относится и радиомагнитное, и лазерное оружие. То есть на один сектор должно быть все это орудие, чтобы качественно работать по воздушным целям в зависимости от высоты их пролета или от характеристик", - отметил Храпчинский.

По его словам, тогда врагу будет сложно адаптироваться под такие условия и он будет искать более сложное решение, которое будет дорогостоящим и не выгодным соответственно для работы в этом направлении.

Атаки РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 июня Силам обороны Украины удалось обезвредить 428 из 472 воздушных целей, запущенных российскими захватчиками. Зафиксировано попадание в 10 локациях. Обломки сбитых дронов и ракет упали в 34 локациях. Основное направление удара - город Киев. Противовоздушной обороной было обезврежено 428 средств воздушного нападения противника, 262 сбиты огневыми средствами, 166 - локально потеряны.

По данным спасателей, уже известно, что в результате российской атаки в ночь на 17 июня по Киеву погибли 28 человек, 134 пострадали. В частности, до 23 человек возросло количество жертв российского ракетного удара по 9-этажке на столичной Соломенке.

В ГСЧС около 14:00 18 июня сообщили, что из-под завалов в Соломенском районе Киева спасатели достали еще одно тело погибшего. Таким образом, количество жертв российского ракетного удара по 9-этажке возросло до 23 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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