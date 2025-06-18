Ранее французы уже передавали нашей стране эти высокоточные бомбы Armement air-sol modulaire.

Французы из компании Safran представили на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже новую версию дальнобойной бомбы AASM Hammer, также известной как Armement air-sol modulaire. Об этом сообщает Defense Express.

Предполагается, что дальность новой версии, которая получила название AASM Hammer XLR, увеличили до 150-200 км (дальность обычной версии составляет около 70 км). Точных официальных параметров AASM Hammer XLR объявлено не было.

Известно, что речь идет о целом семействе новых комплектов для бомб в калибре 250 кг и 1000 кг.

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На новых бомбах появилось нечто похожее на воздухозаборники. Это может говорить о наличии малогабаритного турбореактивного двигателя.

"И это спорное решение, потому что есть потребность в топливе и всей топливной системе в ограниченных габаритах комплекта", - говорят в Defense Express.

Специалисты не исключают вероятности того, что AASM получила твердотопливный прямоточный воздушно-реактивный двигатель - примерно как на новой ракете класса "воздух-воздух" Meteor.

Новые бомбы для ВСУ

Эксперты напоминают, что Воздушные силы ВСУ уже используют бомбы AASM Hammer. Еще в прошлом году Воздушные силы показали применение французских авиабомб Armement Air-Sol Modulaire.

Нельзя исключать, что в перспективе Украина получит и новую AASM Hammer XLR. "Прибавка дальности применения будет очень положительной", - добавляют в Defense Express.

Ранее УНИАН сообщал, что Франция хочет увеличить производство "умных" авиабомб для Украины (о какой именно версии AASM шла речь - доподлинно неизвестно).

Отметим, что базовый комплекс AASM присоединяется к обычной неуправляемой бомбе и превращает ее в управляемую с большой дальностью. Модульный принцип предусматривает возможность того, что можно использовать различные блоки наведения и различные бомбы.

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