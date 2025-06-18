Подобные фразы заставляют играть роль, а не быть собой.

Фразы вроде "Ты не такая, как другие", "Ты не похож на тех, с кем я раньше встречался" или "Ты особенная, не как все" часто звучат как комплимент. Но за этими лестными словами может скрываться нечто большее. Они могут незаметно втянуть вас в роль, которую нужно поддерживать, а не просто быть собой. И когда любовь строится на основе того, что вы "не как все", она редко бывает безусловной. Об этом в своей статье для Forbes пишет американский психолог Марк Треверс.

Он подробно объяснил, что говорит психология об этой распространенной фразе, и почему это может быть вовсе не комплимент:

Восхищение образом, но изоляция личности. Когда кто-то говорит: "Ты не как другие", это воспринимается как признание уникальности. Но вместо того, чтобы дать ощущение понимания и безопасности, такие слова могут усилить чувство отделенности. Вас словно помещают вне круга "обычных" людей. И, оказавшись снаружи, вы можете начать чувствовать тревогу, быть начеку, бояться расслабиться. Одно из исследований показало: чем больше человек начинает следить за тем, как он себя подает в общении, тем больше он тратит сил, меньше получает удовольствия и чувствует себя менее связанным с другими.

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Это заставляет играть роль, а не быть собой. Когда кто-то называет вас "не таким, как все", вы можете почувствовать, что обязаны соответствовать этому образу. Особенно в романтических отношениях это давление может быть сильным. Ученые выяснили, что люди с такой тревожной привязанностью склонны к повышенной самопрезентации, особенно когда ощущают, что находятся в сравнении с другими. Это усиливает стремление "производить впечатление", особенно у тех, кто уже сомневается в собственной ценности.

Это обесценивает других, чтобы возвысить вас. На деле подобные "комплименты" могут оказаться лишь сравнениями, попыткой лепить из вас того, кто удобен: кто не требует, не чувствует слишком много, не выходит за рамки комфорта партнера. В еще одном исследовании было установлено, что условное одобрение в романтических отношениях (даже если оно подано как похвала) ухудшает их качество, потому что подрывает ощущение автономии. Когда любовь "заслуживается" соответствием невысказанным ожиданиям, человек начинает сжиматься, чтобы остаться принятым.

Напомним, ранее психолог назвал 4 "подсказки", которые помогут решить - спасти брак или развестись.

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