'Врата ада' угасают: легендарный символ Туркменистана может исчезнуть

Огонь в кратере полыхал более 50 лет, превратив дыру диаметром более 70 метров в инфернальный символ Туркменистана.

Один из самых причудливых феноменов планеты - газовый кратер Дарваза, известный в народе как "Врата ада", - похоже, начинает терять свою адскую силу. После десятилетий непрерывного пламени в центре пустыни Каракум, ученые сообщают: свечение кратера существенно уменьшилось, пишет Iflscience.

Кратер возник в 1971 году после неудачного бурения советскими геологами, которые, пытаясь избежать утечки метана, решили поджечь газ. Они рассчитывали, что пламя исчезнет через несколько дней. Но вместо этого огонь безжалостно полыхал более 50 лет, превратив дыру диаметром более 70 метров в инфернальный символ Туркменистана.

Сейчас же исследователи из государственной компании Türkmengaz заявили: кратер постепенно затихает.

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"Если в 2013 году его свечение было видно за километры, то теперь оно заметно только с близкого расстояния", - говорится в отчете, обнародованном туркменским госинформагентством.

Независимые спутниковые данные от компании Capterio подтверждают: объем метана, который неконтролируемо горит в кратере, уменьшился втрое. Это может означать, что природные запасы газа исчерпываются - и "Врата ада" вскоре могут окончательно погаснуть.

Эти новости могут прийтись по душе политическому руководству. Еще в 2022 году тогдашний президент Гурбангулы Бердымухамедов призвал погасить кратер, указывая на вред окружающей среде и потерю энергоресурсов.

"Мы теряем ценный метан, который можно было бы использовать для благосостояния народа", - отмечал он.

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