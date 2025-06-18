Свертывание группы не означает полное сворачивание санкционного давления на Россию, считает советник ОП.

Недавнее решение администрации США ликвидировать межведомственную рабочую группу, задачей которой было разрабатывать стратегию давления на Россию для ускорения мирных переговоров с Украиной, - это часть масштабного пересмотра политики президента Дональда Трампа в направлении сворачивания антироссийской стратегии. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина.

"Эта комиссия была создана, скажем так, где-то в марте, то есть в начале весны, и закрыта буквально сегодня, то есть она поработала три месяца, немножко меньше. Но они начали большую чистку, как я понимаю, в Совбезе. В целом многие люди оставили свои должности, и в рамках этого они сократили и эту миссию", - рассказал Подоляк.

Впрочем, по его словам, это не означает полное сворачивание санкционного давления на Россию. В качестве примера советник Офиса президента привел законопроект сенатора Линдси Грэма, инициативы Великобритании и Франции.

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"Вопрос в воле самого Трампа и вопрос понимания, какие репутационные потери он сегодня несет. То есть все больше стран понимают, что Соединенные Штаты от концепции "сделаем снова Америку великой" идут к концепции "сделаем Америку изолированной и не влияющей на глобальные процессы". Стратегия такая", - отметил Подоляк.

Впрочем, по его мнению, изоляционизм не будет воспринят американцами положительно, ведь США десятилетиями вкладывались в доминирование на международной арене:

"Они же столетиями вкладывались в то, чтобы доминировать. И сейчас за полгода отдать все Китаю, там России какой-то ничтожной? Ну это странно".

Свертывание в США группы, которая давила на РФ: что известно

Как писал накануне УНИАН, Белый дом свернул группу, которая давила на РФ, чтобы ускорить мирные переговоры. Информацию об этом агентству Reuters сообщили на условиях анонимности трое американских чиновников.

Инициатива была создана весной и координировалась Советом национальной безопасности США. В ее состав входили представители Госдепа, Пентагона, Минфина, разведки. Она имела целью сформировать единую политику, которая бы заставила Кремль сесть за стол переговоров.

Свертывание работы стало очевидным еще в мае, когда стало понятно, что Трамп не желает конфронтации с Москвой. Эта новость усилила беспокойство среди союзников США в Европе, особенно накануне саммита НАТО. Критики отметили, что умеренная риторика Трампа в отношении России и его отказ четко поддержать Украину может расшатать единство Запада.

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