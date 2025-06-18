Эта недорогая рыба богата высококачественным белком и полезными для сердца омега-3 жирными кислотами.

Тунец - это продукт, который часто можно найти в холодильнике. Эта рыба легко вписывается в любой рацион благодаря своей универсальности.

Издание Eating Well пишет, что тунец богат высококачественным белком, омега-3 жирными кислотами, витаминами и минералами.

"Тунец входит в мой список самых питательных продуктов. Кроме того, консервированный тунец очень универсален, удобен и быстро готовится, что делает его простым и вкусным способом получить питательную еду", -говорит диетолог Джен Шейнман.

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Для чего полезно есть тунца

Улучшение здоровья сердца

Американская ассоциация кардиологов рекомендует употреблять две порции рыбы в неделю, особенно жирной рыбы, потому что она содержит омега-3 жирные кислоты, которые связаны со снижением воспаления, кровяного давления и триглицеридов. В свою очередь, они могут снизить риск сердечных заболеваний и инсульта. Кроме того, тунец содержит мало насыщенных жиров, которые могут повышать уровень "плохого" холестерина.

Метаанализ показал, что употребление большего количества рыбы снижает риск сердечных заболеваний. Для этого необходимо 60 граммов рыбы в день.

Улучшает здоровье глаз

Исследования показали связь между диетой с низким содержанием жирных кислот омега-3, особенно докозагексаеновой кислоты (ДГК), и разрушением сетчатки. Это может привести к таким проблемам, как возрастная макулярная дегенерация, которая является частой причиной потери зрения у пожилых людей.

Уменьшает воспаление

Употребление в пищу большего количества продуктов, богатых омега-3, может предотвратить или контролировать хроническое воспаление. Кроме того, тунец является хорошим источником витамина D, который помогает иммунной системе производить больше противовоспалительных и меньше провоспалительных веществ.

Помогает дольше оставаться сытым

Белок, содержащийся в тунце, помогает дольше сохранять чувство сытости. Он способствует медленному и стабильному повышению уровня сахара в крови, что обеспечивает стабильный уровень энергии. При этом тунец довольно низкокалориен.

Помогает предотвратить дефицит витамина D

В 3 унциях консервированного белого тунца, а это 85 грамм, содержится 68 МЕ, или 11% суточной нормы витамина D, который важен для здоровья костей, борьбы с воспалениями, метаболизма сахара в крови и прочего.10

Улучшает настроение

"Тунец - мощный продукт для поддержания психического здоровья благодаря высокому содержанию омега-3 (EPA и DHA), а также витамина D, которые помогают уменьшить воспаление мозга, регулировать эмоции и улучшить передачу гормонов, связанных с настроением, таких как серотонин", - говорит диетолог.

Исследования показывают, что включение добавок омега-3 и витамина D в лечение депрессии улучшает результаты. Исследования также показывают, что низкий уровень витамина D связан с более высоким уровнем тревожности и депрессии.

"Тунец - отличный источник противовоспалительных жирных кислот омега-3 и важных питательных веществ, таких как йод, селен, витамин B12 и витамин D", - говорит Шейнман.

Почему не рекомендуется есть тунца

Тунец, как правило, является здоровым и безопасным продуктом, но он содержит ртуть.

"Беременные, кормящие грудью или планирующие беременность женщины должны быть осторожны с тунцом из-за содержания в нем ртути", - говорит Шейнман.

Слишком большое количество ртути может нанести вред развитию мозга и нервной системы младенцев и детей.

Также консервированный тунец может содержать много натрия, что может способствовать повышению артериального давления.

Ранее УНИАН писал, что диетологи назвали 5 причин есть больше рыбных консервов.

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