Рассказываем, какую колбасу для чего стоит взять.

Сервелат и салями - это два популярных вида колбас, которые часто путают между собой. Однако между ними есть важные различия в составе, способе приготовления, вкусе и сроке хранения.

Сегодня рассмотрим, чем отличается колбаса салями от сервелата.

Сервелат и салями - исторический контекст

Прежде, чем рассмотреть отличие салями от сервелата в составе и вкусе, остановимся на истории.

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В 16 веке попросив сервелат, вы бы удивились тому, что оказалось на тарелке. Когда-то этот продукт готовили из свиного мозга. При этом колбасу не коптили - обработка проводилась с помощью кипятка. Современный сервелат не имеет ничего общего с тем продуктом, который был в те времена.

А вот с салями совсем другая история. Само название буквально переводится "то, что было засолено". Этим словом сотни лет назад называли практически все засоленное мясо.

Уже позже так начали обозначать мясо, которое прошло ферментацию, а потом его провялили.

Чем сервелат отличается от салями

Отличие сервелата от салями начинается еще с его состава. Первую готовят из смеси говядины и свинины. Туда добавляют шпик, соль, перец, чеснок. Чаще всего она розоватого цвета.

В то же время салями более сложный продукт. Эту колбасу делают из свинины, говядины или даже дичи. Список пряностей также очень широкий, могут добавить для вкуса и аромата даже вино. Цвет бордовый или близкий к тому.

Сервелат - это обычно сырокопченая или варено-копченая колбаса, которую термически обрабатывают. При этом салями - сыровяленый продукт. Ее сушат, выдерживают и иногда этот процесс занимает месяцы. Благодаря такому способу приготовления эта колбаса приобретает свою структуру, аромат и вкус.

У сервелата мягкий и нейтральный вкус, нежная текстура. Ее хорошо брать для бутербродов, сэндвичей. Салями обладает ярким, пикантным, насыщенным вкусом, который возникает благодаря ферментации. Ее текстура сухая и плотная.

Также у них разный срок хранения. Салями благодаря консервации и обезвоживанию хранится дольше, чем варено-копченый сервелат. Последний лучше употреблять быстро.

Подытожить можно так:

сервелат - универсальная колбаса для ежедневного употребления;

салями - деликатесный продукт с ярким вкусом.

Оба эти продукта могут на равных присутствовать в холодильнике, без взаимоисключения.

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