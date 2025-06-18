Под завалами погиб 31-летний студент магистратуры Университета им. Драгоманова.

Сегодня стало известно, как зовут, где учился и кем хотел стать парень, спасения которого вчера весь день ожидали родители возле разрушенной российской ракетой многоэтажки в Соломенском районе Киева.

Как сообщили в Украинском государственном университете имени М. П. Драгоманова, парень, за судьбой которого следила вся страна, - Исаенко Дмитрий Константинович, был студентом этого учебного заведения.

"Тот, чьи родители стояли возле руин уничтоженного дома и ждали своего сына, молились и не отходили... Мы все молились вместе с ними. Их фотографии облетели весь мир, стали символом боли и надежды... Но чуда не произошло. Исаенко Дмитрий Константинович, студент 1мЗЛФР группы, 1 курса магистратуры факультета физического воспитания, спорта и здоровья, специальности "Физическая культура и спорт (здоровье человека и физическая рекреация) погиб под обломками своего дома в результате очередной жестокой атаки России", - говорится в посте на Facebook-странице университета.

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Там добавили, что парню был 31 год.

"Молодой, светлый, добрый. Дмитрий был хорошим другом, достойным сыном, вдохновенным человеком... Он жил, учился, верил в жизнь - пока его не забрала война", - говорится в сообщении.

Российский обстрел Киева 17 июня - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера вечером стало известно, что из-под завалов многоэтажного дома в Соломенском районе Киева достали тело парня, родители которого весь день надеялись на его спасение, супруги ждали сына на месте российского удара.

Известно, что в ночь на 17 июня российская ракета влетела в 9-этажный жилой дом на Соломенке, полностью разрушив одну из его секций. Той ночью Российская Федерация осуществила комбинированный авиационно-дроновой удар по стране, Воздушные силы зафиксировали в целом запуск 440 беспилотных летательных аппаратов и 32 ракет. Основное направление удара - Киев.

Сейчас на месте попадания в многоэтажку в Соломенском районе еще продолжается разбор завалов и поисково-спасательная операция. Около часа назад спасатели сообщили, что продолжают доставать тела погибших. Известно, что количество жертв российского ракетного удара по 9-этажке возросло до 23 человек. Всего по г. Киеву в результате российской атаки в ночь на 17 июня погибли 28 человек, 134 пострадали.

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