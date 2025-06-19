На этом посту Егер сменит Бруно Каля, который возглавлял службу с 2016 года.

Посол Германии в Украине Мартин Егер возглавит Федеральную разведывательную службу страны (BND).

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на заявление заместителя спикера правительства ФРГ Штеффена Майера. По его словам, 60-летний посол сменит на этом посту Бруно Каля. Последний возглавлял немецкую внешнюю разведку, начиная с 2016 года.

Отмечается, что Каль, станет представителем Германии при Святом Престоле в Риме. 62-летний политик давно хотел переехать в Ватикан.

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Мартин Егер имеет длинный послужной список в дипломатии. Он представлял интересы своей страны в Кабуле (Афганистан), Багдаде (Ирак), а с 2023 года работал послом Германии в Киеве. Также он успел поработать руководителем аппарата министра финансов Вольфганга Шойбле (ХДС) и на других должностях.

Кто заменит Егера на посту посла Германии в Украине, издание не уточняло.

США меняют посла в России

С приходом на пост президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа вектор отношений между Вашингтоном и Москвой существенно изменился. На фоне сближения с Кремлем США меняют посла в России.

Несколько дней назад российские СМИ писали, что посол США в России Линн Трейси в ближайшее время завершит свою миссию. Когда именно это произойдет – пока не известно.

Также не называлась вероятная кандидатура на эту должность.

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