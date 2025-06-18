Сейчас даже сами США ограничены в средствах ПВО, отметил Иван Ступак.

На фоне событий на Ближнем востоке война в Украине теряет свою актуальность для США. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"К сожалению, Украина сейчас не в приоритете. Мы видим по заявлениям различных американских политиков, что санкции [против РФ] не ко времени. Сказали, что они сейчас не рассматриваются. По крайней мере до июля. А 4 июля - это День Независимости США, дальше наступают каникулы. И как минимум до сентября эти санкции будут не актуальны. И даже если в июле они будут приняты - они работают как лекарства, которые имеют долговременное действие. Надо определенное время, месяц, два, три, чтобы они начали работать", - сказал Ступак.

Он добавил, что сейчас западные СМИ уже сообщают о недостатке систем ПВО у Израиля. На фоне чего страна вряд ли сможет долго отражать атаки Ирана.

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"И американцы, которые сейчас бегут на помощь - их запасы противоракетной обороны так же не бездонны. И из этого мы делаем вывод, что у американской администрации возможности даже по продаже критических средств противоракетной обороны ограничены", - добавил Ступак.

На вопрос, могут ли США начать требовать от Украины вернуть системы Patriot, которые были переданы во времена Байдена, чтобы потом отправить их Израилю, Ступак ответил: "Этот негативный сценарий есть, мы должны его иметь в виду. Это негативный сценарий. Мы не утверждаем, что он может быть. Но должны рассматривать, чтобы это не стало для нас, чтобы оп - и эта ситуация для нас возникла. Это действительно может серьезно навредить украинской обороне. В первую очередь украинским тыловым городам".

Война между Ираном и Израилем: важные новости

Сейчас США колеблются относительно того, участвовать ли в войне с Ираном на стороне Израиля. Впрочем, в Конгрессе США пытаются удержать Трампа от такой идеи. Законопроект, который должен остановить Трампа, подал республиканец Томас Масси. Его также уже поддержал конгрессмен Ро Ханна от демократической партии.

Между тем The Telegraph пишет, что Китай накануне войны между Израилем и Ираном, отправлял в Тегеран грузовые самолеты с неизвестным багажом. Отмечается, что таким образом Пекин может передавать Ирану вооружение на фоне войны с Израилем.

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