Известная не весь мир British Airways не попала даже в десятку лучших.

Qatar Airways получила титул лучшей авиакомпании 2025 года в рамках церемонии World Airline Awards от консалтинговой компании Skytrax, которая специализируется на изучении качества услуг авиакомпаний и аэропортов. Об этом сообщает Daily Mail.

"Это чрезвычайное достижение - уже девятый раз Qatar Airways получает титул лучшей авиакомпании мира", - говорит Эдвард Плейстед из Skytrax.

Эксперты отметили бизнес-класс Qatar Airways, а ее лаунж Al Mourjan Garden Lounge в аэропорту Дохи назвали лучшим бизнес-залом для пассажиров.

Видео дня

Авиакомпания Singapore Airlines заняла второе место и получила награду, в частности, за лучший первый класс.

Также в тройку лидеров вошла флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific. Специалисты отметили развлекательные системы и чрезвычайно качественный эконом-класс.

Известная не весь мир British Airways не попала в десятку лучших и заняла лишь 13-е место в мировом рейтинге. Самую высокую оценку она получила в категории "семейный", где стала второй после Lufthansa.

Лучшей бюджетной авиакомпанией в мире стала AirAsia - малазийский лоукостер, тогда как easyJet заняла 10-е место в этой категории.

Самую высокую оценку среди европейских лоукостеров получила Eurowings (4-е место в мире), сразу за ней идет испанская Vueling Airlines (5-е место в мире).

Справка УНИАН. Qatar Airways - национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в городе Доха. Сейчас ее флот насчитывает более 200 самолетов. Количество ее сотрудников превышает 48 тысяч человек.

Qatar Airways - главные новости

В прошлом году самолет авиакомпании Qatar Airways впервые в мире поднялся в воздух с бесплатным высокоскоростным интернетом для пассажиров от Starlink.

О планах Qatar Airways обустроить свои самолеты быстрым интернетом от Starlink УНИАН сообщал еще в 2023 году.

Вас также могут заинтересовать новости: