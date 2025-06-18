Агрессор стремительно масштабирует производство дронов-камикадзе, и времени на поиски противодействия у нас почти нет, говорит специалист.

Россия стремительно наращивает производство дронов-камикадзе типа Shahed. Если им срочно не будет найдено противодействие, враг "разнесет" всю Украину. Об этом в своем Телеграм предупредил специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескреснов.

"Как вы знаете, я оптимист и бью тревогу только в крайних случаях. Россия "разнесет" нам всю страну Шахедами. Они масштабировали производство и еще масштабируют. Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нашей инфраструктуре, производству и оборонительным сооружениям конец", - написал он.

По словам "Флеша", Украина должна сделать основной акцент на массовое производство дронов-перехватчиков, пользоваться которыми надо научить военных "по всей стране".

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"Времени у нас нет", - подчеркнул Бескреснов.

Российские воздушные удары по Украине

Как писал УНИАН, в последние месяцы Россия значительно усилила воздушные атаки по Украине, используя сотни ударных дронов почти каждую ночь. Даже в ООН признали, что последние дни были худшими за долгое время в этом плане. Всего в течение июня Россия запустила по Украине 3 340 беспилотников дальнего радиуса действия и 135 ракет.

Особенно активно враг атакует Киев. Военный эксперт Александр Коваленко высказал предположение, что Россия решила целенаправленно терроризировать украинскую столицу.

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