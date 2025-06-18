Если текущие рейтинги политических партий сохранятся, Орбан проиграет ближайшие выборы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказалась перед реальной угрозой потери власти из-за значительного роста популярности оппозиционных сил в стране. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно последним социологическим опросам, венгерская оппозиционная партия "Тиса" не просто обошла правящую партию "Фидес", а получила довольно существенное преимущество над ней - около 15%. Так, опрос показал, что за "Тису" готовы проголосовать 51% избирателей, тогда как за "Фидес" - лишь 36%. В марте та же социологическая группа фиксировала преимущество "Тисы" на уровне 9%.

По словам социологов, текущего преимущества оппозиции уже достаточно, чтобы на следующих парламентских выборах "Тиса" получила такую же убедительную победу, которую в последние годы получала партия Орбана.

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Хотя сама "Тиса" является совсем молодой партией, которую основали всего год назад, ее возглавил опытный политик Петер Мадьяр, который ранее входил в правительство Орбана, но потом поссорился с премьером. В своей политической агитации "Тиса" делает ставку на вопросах здравоохранения и образования.

Как отмечает Bloomberg, пытаясь сдержать рост популярности оппозиции, правительство Орбана начало репрессии против независимых СМИ и гражданского общества. Однако после масштабных уличных протестов власть была вынуждена остановить свою кампанию "весенней уборки".

Следующие парламентские выборы в Венгрии должны состояться весной 2026 года.

Политика Венгрии: последние новости

Как писал УНИАН, Виктор Орбан активно использует тему войны в Украине для продвижения собственной политической позиции. В частности он постоянно демонизирует Украину, рассказывая венгерским гражданам о том, как плохо будет Венгрии, если Украина станет членом ЕС и НАТО.

А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто даже заявил о существовании некоего "плана фон дер Ляйен-Зеленского", призванного разрушить экономику стран Центральной Европы.

Такие действия и заявления венгерского правительства вызвали возмущение президента Украины Владимира Зеленского.

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