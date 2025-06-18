В офисе Зеленского не верят, что от Лукашенко будет какая-то польза.

Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, вероятно, планирует визит в Беларусь. Это может быть попыткой найти новый подход к Кремлю в стремлении США закончить войну в Украине, заявил в комментарии "РБК-Украина" советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мне кажется, что господин Келлог ищет возможности расширить диалоговое окно с Россией. Он считает, что Лукашенко является в чем-то субъектным и может повлиять в чем-то на Путина, и хочет получить еще одну коммуникационную дорожку, по которой он будет двигаться", - считает Подоляк.

Сам советник главы ОП считает беларускую стратегию американцев ошибочной изначально, поскольку, по его словам, Лукашенко не имеет достаточного влияния и в целом действует довольно осторожно. По мнению Подоляка, беларуский диктатор слишком сильно боится Путина и слишком сильно зависит от России, чтобы вмешиваться в вопрос войны в Украине.

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"[В Беларуси] практически весь бюджет формируется, весь силовой блок формируется Россией. То есть, субъектности Беларуси, как государства, сегодня не существует", - пояснил Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что Китай является едва ли не единственной страной мира, которая действительно может повлиять на поведение Кремля.

"Но Китай, во-первых, имеет свой конфликт с США. И Китай точно не будет заинтересован, чтобы помочь Соединенным Штатам получить дивиденды с точки зрения миротворческой миссии. Китай может сам отыграть эту миссию, но опять же, когда?" - заявил Подоляк.

Визит Келлога в Беларусь: что известно

Как писал УНИАН, ранее сегодня в западных СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента США Кит Келлог планирует посетить Беларусь и встретиться с Александром Лукашенко. Вроде бы таким образом американцы ищут путь к переговорам о завершении войны в Украине.

Однако бывший министр иностранных дел Украины и экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко выразил сомнение, что Лукашенко может стать посредником в мирных переговорах Украины и РФ. По его словам, на это не согласится ни Киев, ни Москва.

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