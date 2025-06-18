Контракты были заключены еще в 2020-21 годах и предусматривали совместное строительство нефтяных и газовых танкеров-ледоколов.

Судостроительный завод, принадлежащий южнокорейской корпорации Samsung, объявил о расторжении контракта с россиянами на строительство арктических ледоколов и теперь намерен еще и взыскать с россиян штраф за нарушение предыдущих контрактных договоренностей. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что завод Samsung Heavy Industries имел два заказа от российского судостроительного завода "Звезда" на общую сумму 4,85 триллиона вон (3,54 миллиарда долларов). Речь шла о контрактах, заключенных в 2020 и 2021 годах. По ним корейцы должны были изготовить для россиян детали и блоки для 10 ледокольных газовозов и 7 ледокольных "челночных" танкеров.

В июне прошлого года завод "Звезда" в одностороннем порядке сообщил южнокорейскому партнеру о расторжении контракта и настаивал на возврате авансовых платежей. Тогда же летом прошлого года Samsung подала арбитражный запрос в арбитражный суд Сингапура, требуя признать незаконными действия россиян по расторжению контракта.

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Однако теперь Samsung сама заявила, что это она разрывает контракт с россиянами и намерена требовать возмещения убытков.

Санкции против России: последние новости

Как писал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что Австралия впервые ввела санкции против российского теневого флота танкеров. В целом под санкционный удар попали 60 судов, которым теперь запрещено заходить в австралийские порты и получать другие услуги от австралийских компаний.

Также мы рассказывали, что Европейский союз отложил решение о снижении "потолка цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Это произошло на фоне событий на Ближнем Востоке, которые уже вызвали подорожание нефти.

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