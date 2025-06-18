Эта обязанность касается только юридических лиц, а физические лица и ФЛП освобождены от представления такой отчетности.

Руководители предприятий, учреждений и организаций должны до 20 июня этого года подать в территориальные центры комплектования (ТЦК) отчетность о наличии транспорта, его технического состояния, а также работников, которые управляют этой техникой.

Старший юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян рассказала РБК-Украина, кто обязан подавать такую отчетность и какое наказание предусмотрено за нарушение требования.

Она пояснила, что эта обязанность касается только юридических лиц, а физические лица и ФЛП освобождены от подачи такой отчетности.

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По ее словам, представление такой отчетности является частью мобилизационной подготовки государства, а ее игнорирование может быть расценено как нарушение законодательства в сфере обороны. В случае непредставления отчета предприятию грозит административная ответственность в виде штрафа от 34 000 до 59 500 гривень.

Козян пояснила, что в ТЦК надо передать "Ведомость о наличии и техническом состоянии транспортных средств, а также граждан, работающих на этих транспортных средствах". Этот отчет оформляется по форме, определенной Минобороны, с обязательным подтверждением вручения. В случае изменений в составе транспорта или среди водителей, они должны обновить отчет в течение 7 дней. Юрист добавила:

"Поэтому рекомендация предприятиям не медлить с представлением этой отчетности в ТЦК и СП, чтобы избежать штрафов и дополнительного внимания со стороны правоохранительных органов".

Штрафы за нарушение мобилизации в Украине

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказывала, что летом Минобороны запустит возможность для военнообязанных оплатить штраф через приложение "Резерв+". Благодаря такому решению можно будет не ходить в ТЦК за квитанцией, потом в банк и снова заносить эту бумажку в военкомат. По ее словам, это можно будет сделать еще и с 50% скидкой.

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