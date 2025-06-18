Упершись в фортификации, враг вынужден перебрасывать оперативные резервы с других участков фронта.

Наступательные действия российских войск на Сумском направлении оказались неэффективными - захватчики не смогли преодолеть украинскую оборону. Об этом в эфире Украинского радио заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, несмотря на массированные атаки, противник наткнулся на хорошо укрепленные оборонительные линии, которые были заранее подготовлены на севере Украины, в частности в Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Эти инженерно-технические сооружения значительно усилили способность украинской армии сдерживать наступательные действия врага.

"Нам всем стоит вылезать из "помиральной ямы". Я помню негативный настрой у украинского общества где-то неделю назад, мол, враг сует, давит, мы не в состоянии удержать его нашествие. Как видим, способны. И именно благодаря тем инженерным техническим сооружениям, которые в свое время были построены на территории, в частности, Сумщины. Такие же линии инженерных сооружений созданы и на севере Харьковщины, и на границе Черниговской области", - подчеркнул эксперт.

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Военный сказал, что украинские силы способны удерживать оборону, несмотря на масштабность вторжения, а численность вражеского войска поражает масштабами. Более того, оккупанты вынуждены перебрасывать свои резервы с других участков фронта.

В частности, россияне начали перебрасывать подразделения из направлений Липцев, Волчанска и Купянска на Сумщину. Это свидетельствует о провале их первоначальных планов и необходимости компенсировать потери силами, которые должны были использоваться в других регионах. Селезнев отметил:

"Упершись в наши фортификации, в частности, на Сумщине, враг вынужден перебрасывать оперативные резервы с других участков фронта. Потому что планы у врага были достаточно масштабные. Конечно, сейчас все эти планы летят кувырком, потому что враг не смог сломать наше сопротивление".

Эксперт отметил, что для прорыва таких оборонительных линий врагу нужно значительно больше ресурсов, чем нынешние 50 тысяч россиян, сосредоточенные на этом направлении. Он добавил, что устойчивость украинского воина, умноженная на ресурсы и качественную фортификацию, создает для врага непроходимую стену.

"И все его (врага - УНИАН) попытки сейчас значительно усилить группировки российских войск, действующих на территории северо-восточной части Сумщины, скорее всего, останутся абсолютно напрасными. Потому что ресурсы, которые способны преодолеть те линии инженерной фортификации, должны точно насчитывать не 50 тысяч человек, а кратно большую цифру", - сказал военный.

Наступление РФ на Сумщине

Как писал УНИАН, ранее из-за обстрелов и российского наступления на территории Сумской области продолжается эвакуация, которой подлежат жители 213 населенных пунктов. Говорилось, что на прошлой неделе из приграничных общин вывезли более 400 человек, в том числе 26 детей. В основном это жители Сумского и Шосткинского районов. В военной администарции рассказали, что люди вынуждены выезжать на более безопасные территории из-за постоянных обстрелов гражданской инфраструктуры.

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