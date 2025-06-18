В четверг, 19 июня, по всей Украине ожидается теплая погода с температурой +22°...+27°, только на юге и юго-встоке воздух прогреется до жару +28°...+32°. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, а уже с пятницы, 20 июня, температура снизится. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +23°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +22°, небольшой дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°.
- В Тернополе 19 июня ночью будет +17°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +26°, небольшая облачность, ливень.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°.
- В Виннице завтра будет +17°...+25°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг ночью будет +17°, днем +23°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+22°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью +19°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +27°, практически безоблачно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+25°.
- В Одессе 19 июня - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +29°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность, дождь.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°, дождь.
- В Запорожье температура ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +23°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +24°.
- В Днепре температура ночью будет +18°, днем +25°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +16°...+27°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +16°, днем +26°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +25°.
19 июня - праздник, приметы погоды
19 июня - День Иллариона. Дует северный ветер - летом будет много осадков.