В большинстве областей воздух прогреется до +22°...+27°.

В четверг, 19 июня, по всей Украине ожидается теплая погода с температурой +22°...+27°, только на юге и юго-встоке воздух прогреется до жару +28°...+32°. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, а уже с пятницы, 20 июня, температура снизится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +23°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +22°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°.

В Тернополе 19 июня ночью будет +17°, днем +23°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +26°, небольшая облачность, ливень.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +17°...+25°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +17°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+22°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +19°, днем +24°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +27°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+25°.

В Одессе 19 июня - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +29°.

В Херсоне в четверг ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°, дождь.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +23°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +16°...+27°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +16°, днем +26°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +25°.

19 июня - праздник, приметы погоды

19 июня - День Иллариона. Дует северный ветер - летом будет много осадков.

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