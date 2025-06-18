Сегодняшняя ночь для большинства городов Украины обошлась без массированных атак российских оккупантов, однако за этим "спокойствием" может крыться очередная фаза накопления агрессором средств поражения, в частности дронов. Как предположил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, следующая массированная атака по Киеву может быть уже через неделю.
"За "спокойствием" этой ночи, налет 58 Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", может стоять очередная фаза накопления. Ближайшие 2-3 ночи это покажут", — подчеркнул аналитик.
По его данным, в среднем РФ ежесуточно производит 90 дронов типа Shahed, столько же дронов-обманок типа "Гербера"/"Пародия". Таким образом, отмечает Коваленко, в ежесуточных атаках оккупанты могут задействовать 150-180 дронов.
"С учетом нынешней тактики концентрированных ударов, схожей с ковровыми бомбардировками, если подтвердится фаза накопления, следующий налет будет осуществлен по одному из крупных городов, областному/районному центру. Что же до Киева, то есть подозрение, что российские войска намерены осуществлять массированные налеты на столицу в еженедельном системном формате, периодически, в ходе фаз накопления разбавляя их налетами ограниченного количества", — предположил Коваленко.
Обозреватель обращает внимание: речь о тактике, аналогичной ракетному террору, который Москва применила в 2022 году.
Российские удары по Украине
Напомним, в ночь на 17 июня российская армия нанесла по городам Украины массированный удар дронами и ракетами. В общей сложности, РФ запустила более 30 ракет и почти 440 беспилотников. В нескольких населенных пунктов произошли разрушения жилых домов и критической инфраструктуры, погибли люди. В частности, в Одессе под завалами нашли двух погибших, пострадало более двух десятков человек. В центре города повреждено и разрушено более полусотни жилых домов, инклюзивный центр и т. д.
По словам военных, основной удар враг направил 17 июня на Киев, где погибло более 20 мирных жителей, еще 134 получили ранения. Особенно пострадал Соломенский район, где разрушены и повреждены несколько многоэтажек, детский сад и частные дома. Произошли масштабные пожары, падающие обломки ракет нанесли дополнительный ущерб.