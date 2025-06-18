Аналитик считает, что оккупанты повторяют свою же тактику 2022 года.

Сегодняшняя ночь для большинства городов Украины обошлась без массированных атак российских оккупантов, однако за этим "спокойствием" может крыться очередная фаза накопления агрессором средств поражения, в частности дронов. Как предположил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, следующая массированная атака по Киеву может быть уже через неделю.

"За "спокойствием" этой ночи, налет 58 Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", может стоять очередная фаза накопления. Ближайшие 2-3 ночи это покажут", — подчеркнул аналитик.

По его данным, в среднем РФ ежесуточно производит 90 дронов типа Shahed, столько же дронов-обманок типа "Гербера"/"Пародия". Таким образом, отмечает Коваленко, в ежесуточных атаках оккупанты могут задействовать 150-180 дронов.

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"С учетом нынешней тактики концентрированных ударов, схожей с ковровыми бомбардировками, если подтвердится фаза накопления, следующий налет будет осуществлен по одному из крупных городов, областному/районному центру. Что же до Киева, то есть подозрение, что российские войска намерены осуществлять массированные налеты на столицу в еженедельном системном формате, периодически, в ходе фаз накопления разбавляя их налетами ограниченного количества", — предположил Коваленко.

Обозреватель обращает внимание: речь о тактике, аналогичной ракетному террору, который Москва применила в 2022 году.

Российские удары по Украине

Напомним, в ночь на 17 июня российская армия нанесла по городам Украины массированный удар дронами и ракетами. В общей сложности, РФ запустила более 30 ракет и почти 440 беспилотников. В нескольких населенных пунктов произошли разрушения жилых домов и критической инфраструктуры, погибли люди. В частности, в Одессе под завалами нашли двух погибших, пострадало более двух десятков человек. В центре города повреждено и разрушено более полусотни жилых домов, инклюзивный центр и т. д.

По словам военных, основной удар враг направил 17 июня на Киев, где погибло более 20 мирных жителей, еще 134 получили ранения. Особенно пострадал Соломенский район, где разрушены и повреждены несколько многоэтажек, детский сад и частные дома. Произошли масштабные пожары, падающие обломки ракет нанесли дополнительный ущерб.

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