Автомобиль фактически является "клоном" типичных "безликих" новинок китайского автопрома.

Компания "АвтоВАЗ" представила в Санкт-Петербурге первый кроссовер в истории завода - автомобиль, который получил название Lada Azimut. Об этом пишет "Ростех" в Telegram.

Как сообщается, Azimut сделали на российской платформе Vesta. Стартовая линейка моторов - двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра на 120 и 132 л. с. соответственно. Трансмиссии - 6-ступенчатая "механика" и вариатор.

В перспективе предусмотрена версия с турбированным двигателем мощностью 150 л. с. и классическим автоматом. В автомобиле установлена новая мультимедийная система с 10-дюймовым экраном.

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Разработка кроссовера заняла три года. Россияне называют новинку "олицетворением технологического суверенитета и с точки зрения конструкции, и с точки зрения производства".

Это, очевидно, является преувеличением. По крайней мере, внешне автомобиль напоминает огромное количество "безликих" новинок автопрома КНР. Кто-то сравнивает его с компактным кроссовером Haval Jolion (очевидно, далеко не худший пример китайского автопрома).

В целом, пользователи сети более чем сдержанно встретили Lada Azimut.

"Лет бы десять назад, это было актуально, но сейчас выглядит смешно. Конечно это лучше чем ничего... Но! Слишком все долго" - пишет один из них. "Какие убогие авто стали выпускать", - считает другой.

Российский автопром - что известно

Напомним, в прошлом году россияне презентовали новую модель компании АвтоВАЗ, получившую название Lada Iskra. Ее позиционируют как "нечто среднее между Granta и Vesta".

Известно, что Lada Iskra построили на платформе CMF-B-LS от Renault-Nissan, на которой создали некоторые другие автомобили.

Также в прошлом году россияне показали новые "Волги", однако автомобили фактически оказались китайскими разработками. От оригинальных моделей КНР их отличает разве что хромированная решетка радиатора.

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