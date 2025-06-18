Сообщается, что самый комфортный для Украины сценарий - маловероятен.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже четвертый год и ясно одно — кремлевский диктатор Владимир Путин тянет время. Он стремится не только изморить Украину и устранить её как суверенное государство, но и избавиться от "первопричин" конфликта — ослабить НАТО и создать новую систему безопасности в Европе, пишет корреспондент Welt Кристов Шильц.

С другой стороны — администрация США, которая, в отличие от европейцев, видит главным противником не Россию, а Китай. Президент США Дональд Трамп, по всей видимости, теряет интерес к переговорам России и Украины из-за отсутствия ощутимого прогресса. Поэтому Шильц предлагает три сценария развития войны в Украине

1. Запад действует решительно

В этом случае западные страны проигнорируют постоянные угрозы Путина применить тактическое ядерное оружие и — как неоднократно требовали президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте — начнут массово снабжать Украину современными вооружениями, чтобы страна могла эффективно защищаться. Это окажет сильное давление на российские войска на украинской территории.

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Одновременно Запад резко ужесточит экономические санкции против России, практически полностью отрезав её от современных технологий, международных финансовых операций и крупных доходов от продажи энергии.

Без применения ядерного оружия — что крайне маловероятно — Россия, скорее всего, будет вынуждена прекратить боевые действия без предварительных условий, зафиксировать позиции по линии соприкосновения и начать переговоры о мирном урегулировании. Украина останется суверенным государством, только Крым и, возможно, некоторые другие регионы временно останутся под контролем России.

Прогноз от Шильца: этот сценарий маловероятен. Запад не готов ни поставлять значительно большее количество дальнобойного оружия, ни жертвовать собственной экономикой ради эффективных санкций.

2. Очевидная победа Путина

США в значительной мере выходят из конфликта как в военном, так и в политическом плане и передают ответственность за поддержку Украины — за исключением разведданных — европейцам и другим странам. По мнению Трампа, такой "упорядоченный отход" оправдан: Вашингтон хочет сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе и больше не быть "мировым полицейским".

Сближение с Россией кажется Трампу выгодным: на горизонте — совместное освоение Арктики, добыча редкоземельных металлов в России. Кроме того, политика разрядки в отношениях с Москвой могла бы упростить американскому бизнесу доступ к рынкам Ближнего Востока, а возможно — и Африки, и одновременно ослабить ось Москва–Пекин.

Без полной поддержки Вашингтона Украина в долгосрочной перспективе обречена: Европа сможет компенсировать американский уход лишь ненадолго. В результате Россия получит контроль над значительно большей частью украинской территории — более 20%, захваченных к настоящему моменту, и лишит Украину выхода к морю.

Прогноз от Шильца: второй сценарий гораздо реалистичнее первого — вероятность около 35%. Причина: с точки зрения Трампа, это финансово выгодно для Америки и благоприятно для его личного бизнеса. Это откроет путь к прагматичному сотрудничеству с Путиным.

3. "Ампутированная" Украина

В этом сценарии бои продолжаются ещё долго. Украина, не получая достаточной поддержки от Запада, всё чаще оказывается в обороне. В материале говорится, что в таком случае Россия постепенно начнет захватывать всё больше территорий, и в этом году, возможно, возьмёт второй по величине украинский город — Харьков. Это может стать поворотным моментом, когда Запад начнёт давить на Киев с требованием прекратить военные действия и срочно начать переговоры.

Если этого не произойдёт, перемирие будет отложено на неопределённый срок. Но переговорные позиции Украины в любом случае окажутся крайне слабыми — страна потеряет слишком много территории. К тому же США и ранее активно поддерживавшие Украину европейские страны будут уже настолько измотаны, что предпочтут "ужасный конец", нежели "ужас без конца".

Украина будет вынуждена пойти на значительные уступки, конфликт заморозят по линии фронта. Возможно, будет создана обширная демилитаризованная зона, поскольку Россия захочет обезопасить Москву от потенциальных украинских ударов. Мирного договора не будет.

Военный аналитик Райснер считает, что "исход, аналогичный замороженному конфликту между Северной и Южной Кореей, вполне вероятен". Москва в дальнейшем будет тесно сотрудничать с Вашингтоном — в первую очередь в экономике. Несмотря на это, НАТО продолжит наращивать силы.

Прогноз: этот сценарий наиболее реалистичен — его вероятность составляет около 65%. Для Украины это был бы катастрофический вариант, но для остальных сторон — в том числе для России — он имел бы преимущества.

"Для США и Европы это был бы наиболее экономичный путь, обеспечивающий им относительную безопасность — вопреки распространённому мнению. Россия получила бы буферную зону на границе с Западом, фактически контролировала бы Украину и больше не опасалась бы расширения НАТО", - говорится в материале.

Одновременно Москва постепенно вернётся на международную арену, сосредоточится на усилении влияния в Африке и части Азии и начнёт строить новые альянсы с государствами Глобального Юга.

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что боец 38 бригады морской пехоты Игорь "Заяц" не видит быстрого окончания войны. "Сколько мы воевали, сколько шли на эти перемирия и тому подобное, ни одного перемирия с их [российской] стороны не было вообще", - подчеркнул военный.

Специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескреснов, в свою очередь, заявил, что РФ "разнесет" всю Украину Шахедами, если быстро не найти противодействие. Украина уже сейчас должна сделать основной акцент на массовое производство дронов-перехватчиков.

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