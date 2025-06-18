Иранский уран уже был "почти пригоден" для использования в бомбардировках.

Пока неизвестно, Иран после серии ударов со стороны Израиля до сих пор хранит уран на подземном объекте в Исфахане. Об этом рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Отмечается, что 409 килограммов обогащенного урана, которого достаточно для производства 10 ядерных боеголовок должны были храниться под печатью МАГАТЭ на подземном объекте в Исфахане. Но Иран ранее сообщал, что может переместить свои запасы урана в случае атак Израиля.

"Я не совсем уверен. В военное время все ядерные объекты закрыты. Никакие инспекции, никакая нормальная деятельность не могут происходить", - сказал Гросси телеканалу Bloomberg, когда его спросили об уране.

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Журналисты отмечают, что комментарии Гросси подчеркивают одну из главных дилемм атак на ядерную инфраструктуру Ирана. Хотя удары Израиля и повлияли на возможность Тегерана производить новые объемы обогащенного урана. Однако мир рискует потерять контроль уже над существующими запасами.

Сообщается, что пока свидетельств о том, что Иран мог попытаться перевезти уран - нет. Однако по данным Управления научно-технической информации правительства США, высокообогащенный уран Ирана может поместиться в 16 цилиндров высотой 91,4 сантиметра. И даже если Израиль и уничтожит подземную базу Ирана, на которой хранится уран, местонахождение этого материала все равно потребует проверки.

"Многие высокопоставленные чиновники заявили, что Иран имеет все составляющие пазла. Было много неоднозначности, и это никогда не ведет к добру", - добавил Гросси.

Война Израиля и Ирана: что известно

Как сообщал УНИАН, 13 июня Израиль нанес первые удары по ядерной программе и потенциалу дальнобойных ракет иранского режима. ЦАХАЛ объяснил эти удары тем, что Иран ускоряет разработку ядерного оружия и имеет уже достаточное количество обогащенного урана для "создания 15 ядерных бомб всего за несколько дней".

Сейчас США рассматривает вариант вступления в войну на стороне Израиля, если Иран не вернется за стол переговоров, чтобы обсудить отказ Тегерана от обогащения урана. Как сообщает ABC News, решающими в этом вопросе могут быть ближайшие 24-48 часов.

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