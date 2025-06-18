Курс гривни к евро установлен на уровне 47,90 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 19 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,63 грн/долл., то есть гривня ослабла на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня усилила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 47,90 грн за один евро, то есть гривня укрепилась 12 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,68/41,71 грн/долл., а евро - 48,00/48,02 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 18 июня остался неизменным и составляет 41,72 гривни за доллар. Курс евро в банке снизился на 5 копеек и составляет 48,45 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,12 гривни, а евро - по курсу 47,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины 18 июня подорожал на 10 копеек и в среднем составляет 41,85 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 41,23 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне снизился на 2 копейки и составляет 48,43 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,60 гривни за евро.

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