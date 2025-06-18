'Жизнь после шрамов': 1+1 Украина покажет уникальный проект о реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь

26 июня в 10:30 на телеканале "1+1 Украина" состоится телепремьера публицистического проекта "Жизнь после шрамов" производства 1+1 Media. Это проект об украинских ветеранах и ветеранках, которые вернулись с войны и каждый день учатся жить дальше. В каждом эпизоде ​​герои будут делиться своими историями, как найти силы и мотивацию развиваться и строить бизнес, идти маленькими, но уверенными шагами к новой жизни.

"Жизнь после шрамов" – первый в Украине телевизионный проект, откровенно и системно говорящий о вызовах, с которыми сталкиваются наши защитники после фронта. Работа, здоровье, семья, самооценка, принятие нового себя – в каждом выпуске будут не просто озвучивать проблемы, но и искать реальные решения вместе с экспертами.

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Среди героев проекта: ветеран и основатель мастерской BatArt Андрей Несмачный. Он показывает, как боевой опыт можно трансформировать в творчество, а бизнес способ помощи побратимов. Ветеран Тарас Сасовский потерял обе ноги в боях за Бахмут. Несмотря на это, он вернулся в спорт и добился невероятного: одержал победу на международных соревнованиях, выполнив упражнение, которое считается почти невозможным без конечностей. Сейчас Тарас также возглавляет ветеранский хаб, поддерживая других на пути к восстановлению. Геннадий Азжеуров около 30 лет проработал в полиции. Во время наступления врага на Мариуполь попал в плен. После увольнения полностью изменил сферу деятельности, овладев новой профессией в 55 лет.

Цель "Жизнь после шрамов" на телеканале "1+1 Украина" - помочь. И тем, кто уже прошел войну, и тем, кто рядом: семьям, друзьям, коллегам, работодателям. В проекте расскажут, как поддержать ветеранов в повседневной жизни, как адаптировать рабочую среду, как слушать и слышать. Ведущей проекта стала корреспондентка ТСН Елена Гущик, которая будет помогать героям проговорить то, о чем обычно молчат.

Партнерами проекта стали: Министерство по делам ветеранов Украины, Киевстар ТВ, robota.ua, Украинский ветеранский фонд, ОО "Сердце Азовстали", INTERTOP, ОО "Безбарьерность" и сообщество "Бизнес без барьеров" - все они объединены вокруг инициативы первой леди Елены Зеленской.

Не пропустите премьеру "Жизнь после шрамов" 26 июня в 10:30 на "1+1 Украина".

"Жизнь после шрамов" — масштабная социальная инициатива 1+1 media, призванная помочь ветеранам и ветеранкам на пути возвращения к гражданской жизни, а также систематизировать уникальный опыт украинских работодателей во взаимодействии с этой целевой аудиторией. Инициатива основана на более чем 10-летнем релевантном опыте 1+1 media в коммуникации с ветеранами и включает различные форматы: одноименную программу в эфире 1+1 Украина и Киевстар ТВ, спецпроекты, рубрики на диджитал-платформах, тематические партнерства с украинским бизнесом.

Проект уже получил международное признание, получив награды European Excellence Awards 2024 и Brilliance Awards 2024.