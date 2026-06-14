Лидеры G7 обсудят с Трампом условия для мирных переговоров Украины и России, - СМИ

В настоящее время может открыться окно возможностей для дипломатии.

На саммите "Группы семи", который пройдет с 15 по 17 июня во французском Эвиане, европейские лидеры обсудят с президентом США Дональдом Трампом условия для мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет "Суспільне", ссылаясь на свои источники.

Так, собеседник издания отметил, что сейчас может открываться окно возможностей для дипломатии, ведь Украина находится в позиции силы, а Россия не может победить военным путем, ее экономика испытывает трудности. Он напомнил, что европейские лидеры на встрече с Владимиром Зеленским в Лондоне в начале месяца обсуждали вопрос мирных переговоров.

"Вместе они сформулировали пять основных пунктов, которые также будут обсуждаться в Эвиане с президентом Трампом", – отметил источник.

Видео дня

Собеседники издания отметили, что, скорее всего, в случае реальных мирных переговоров формат будет "Украина, Россия, США и Европа", однако на данный момент самый сложный вопрос заключается в том, кто будет выступать от имени Европы.

"Пока нет окончательного ответа. Нужны одновременно эффективность и легитимность. Эффективность означает: не слишком большой формат. Легитимность означает тесную координацию с Украиной, США и европейскими партнерами", – пояснил собеседник издания.

В то же время, по его словам, вряд ли будет достигнута договоренность между странами G7 и Украиной относительно новой инициативы о мирных переговорах.

Саммит G7 – новости

Ранее сообщалось, что война в Украине и война на Ближнем Востоке станут главными темами саммита "Большой семерки" на следующей неделе. Как писало Reuters, Франция, как принимающая сторона мероприятия, готовится сделать саммит удобным для Трампа.

СМИ писали, что президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский примут участие в рабочей сессии группы G7 во Франции и могут встретиться в кулуарах. В то же время двусторонней встречи лидеров не запланировано.

Вас также могут заинтересовать новости: