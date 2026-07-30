Ночью российская крылатая ракета залетела в Польшу, - Сибига

Глава МИД Украины подчеркнул, что в связи с этой атакой все разногласия между Украиной и Польшей следует отложить в сторону.

Российская Федерация осуществила массированный обстрел Украины ракетами и дронами. Во время этой атаки одна ракета залетела в Польшу. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Этой ночью российская крылатая ракета Х-101 залетела на территорию Польши в ходе масштабного удара России по Украине, нарушив воздушное пространство НАТО", – подчеркнул Сибига.

Как отметил глава МИД, это является очередным убедительным свидетельством того, что усиление противовоздушной обороны Украины сейчас является насущной необходимостью и служит гарантией защиты всего евроатлантического сообщества.

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"Попадание российских ракет на территорию Польши также напоминает, что для наших двух стран нет ничего важнее, чем противодействие нашему общему, извечному врагу, который представляет прямую угрозу для обоих наших народов", – добавил Сибига.

В этой связи он отметил, что во время этой жестокой войны все остальные разногласия следует отложить в сторону.

"Нашим главным приоритетом должна быть наша общая безопасность", – подчеркнул Сибига.

Также глава МИД Украины сообщил, что Украина информирует всех партнеров и международные организации о последствиях российского обстрела Украины:

"Мы призываем к решительной международной реакции, усилению поддержки Украины и увеличению давления на агрессора. Цена продолжения этой войны для Путина должна значительно превышать цену её прекращения".

Ночная массированная атака 30 июля

Как сообщал УНИАН, 30 июля ночью российские захватчики совершили массированную атаку, в ходе которой было запущено 74 ракеты и 284 БПЛА различных типов. Основным направлением удара были Киевская и Львовская области. Также были атакованы Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Полтавская, Николаевская и Ивано-Франковская области. Силы противовоздушной обороны Украины сбили/подавили 320 целей – 55 ракет и 265 беспилотников различных типов.

При этом во время российской атаки в польском Люблине и большинстве населенных пунктов Люблинского воеводства звучали сирены тревоги. Местные власти подтвердили, что существовала угроза ударов с воздуха.

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