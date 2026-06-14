Трамп и Зеленский могут встретиться на следующей неделе, - СМИ

Трамп проведет переговоры с рядом европейских лидеров, с которыми у него были разногласия по вопросам торговли, тарифов, Украины и НАТО.

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский примут участие в рабочей сессии группы G7 во Франции и могут встретиться в кулуарах. Об этом сообщает "Суспильне".

Отмечается, что саммит G7 пройдет с 15 по 17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен.

Трамп проведет переговоры с рядом европейских лидеров, с которыми у него были разногласия по вопросам торговли, тарифов, Украины и НАТО.

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Высокопоставленные чиновники администрации президента США сообщили, что Трамп прибудет во Францию в понедельник и в тот же вечер встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Отмечается, что 16 июня американский президент примет участие в рабочей сессии лидеров G7, к которой также присоединится Зеленский.

На вопрос, запланирована ли двусторонняя встреча между Трампом и Зеленским, чиновник сообщил, что лидеры двух государств "возможно, встретятся друг с другом в кулуарах", однако на данный момент двусторонняя встреча не запланирована. Он добавил:

"Мы хотим, чтобы война закончилась как можно скорее. Это то, что является приоритетом президента Трампа, одним из его главных приоритетов".

Саммит G7 - подробности

Ранее сообщалось, что война в Украине и война на Ближнем Востоке станут главными темами саммита "Большой семерки" на следующей неделе. Как писало Reuters, Франция, как принимающая сторона мероприятия, готовится сделать саммит удобным для Трампа.

Французские чиновники уже перенесли даты, чтобы учесть его планы провести бои в клетке на лужайке Белого дома в честь его дня рождения. Они надеются, что Трамп останется на все мероприятие, а не покинет его досрочно, как в 2025 году.

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