С певицей случилась курьезная ситуация.

Известная украинская певица Наталья Могилевская рассказала о курьезе, который случился с ней недавно. Она неожиданно показалась в центре Киева с козами.

В своем блоге в Instagram артистка ошеломила ситуацией, которая произошла с ней однажды вечером в столице. Во время прогулки вблизи Михайловского собора Могилевская встретила коз.

"Друзья, а кто-то мне может сказать, что посреди Киева, возле Михайловского собора делают козы", - с удивлением поинтересовалась Наталья у своих поклонников.

Она опубликовала видео, на котором видно двух коз - черную и серую. Животные паслись прямо посреди мегаполиса, что вызвало шок у Народной артистки Украины.

Позже к певице вышел владелец коз и отметил, что одна из них - это "боевая коза Раиса". Что интересно, Могилевская совсем не побоялась коммуницировать с животными и даже попыталась покормить их.

"Крещатик сегодня решил превзойти себя. Вы удивлены? Потому что я - очень!" - написала исполнительница.

Не так давно Наталья Могилевская поделилась трогательным видео с младшей дочерью Софией. Певица показала кадры с их совместного пикника, который они устроили в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины в Пирогово.

