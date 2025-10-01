Сотни миллионов евро западных активов могут оказаться под угрозой.

Россия будет добиваться преследования лиц и стран, причастных к "краже" замороженных российских активов в Европе в случае предоставления Украине "репарационного займа" на 140 миллиардов евро. Дело может дойти до прямого изъятия имущества лиц и компаний стран, поддерживающих такое решение - речь идет о сотнях миллионов евро, пишет New York Times.

В среду, 1 октября, представитель российского диктатора Дмитрий Песков приравнял использование замороженных российских активов без их прямой конфискации к краже. За день до этого Владимир Путин подписал указ об ускорении процесса перераспределения активов в России. Аналитики говорят, что Москва может ответить на европейское предложение, конфисковав активы иностранных компаний и лиц из стран, которые поддерживают заем.

В прошлом году РФ заморозила часть западных активов, равную сумме российских активов, замороженных Западом. С начала войны Москва распределяет доходы от западных активов в стране на специальные банковские счета.

В чем заключается план Европы

Европейские чиновники вспомнили о замороженных российских деньгах, поскольку американская помощь Украине во времена президентства Дональда Трампа стремительно тает. Поэтому ЕС продвигает предложение о предоставлении Киеву беспроцентного "репарационного займа" в размере 140 миллиардов евро, который предусматривает использование российских активов без их прямого изъятия.

Займ будет возвращен только при условии, что Россия компенсирует Украине убытки, нанесенные во время войны. Великобритания рассматривает аналогичный план. Страны G7 ранее уже начали кредитование Киева, используя проценты от российских активов в качестве залога.

Идея займа принадлежит главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Впоследствии с аналогичным предложением выступил и канцлер Германии Фридрих Мерц. Но премьер-министр Бельгии, где находится большинство российских активов, выступил против этой идеи, ссылаясь на чрезмерный риск для своей страны.

Как далеко может зайти Москва

По данным минфина страны-агрессора, примерно 300 миллиардов долларов российских активов, замороженных на Западе, преимущественно расположенных в Европейском Союзе и Великобритании, составляют почти половину золотовалютных резервов Центрального банка России.

Кремль может в ответ преследовать европейские активы в России. Это может включать так называемые счета типа C, на которых Москва секвестрировала российские доходы иностранных организаций и физических лиц после того, как Запад заморозил ее суверенные активы. Иностранцы могут выводить активы со счетов типа C только с согласия российского правительства.

Россия может выдать заем под залог этих активов для финансирования своего ограниченного государственного бюджета. Общая сумма на счетах типа C оценивается в десятки миллиардов евро.

Москва также может конфисковать активы и акции иностранных компаний на российской территории и продать их. С начала войны РФ взяла под контроль деятельность ряда европейских компаний в стране, в том числе, датского производителя пива Carlsberg.

Наиболее радикальный шаг - ускоренное прямое изъятие имущества или акций, принадлежащих физическим лицам и компаниям европейских стран, которые поддерживают кредит Украине. В общем сотни миллионов евро западных активов могут оказаться под ударом.

Путин еще в июне заявил, что дальнейшее использование Западом замороженных российских активов ускорит раскол мировых финансовых систем. Кремль будет давить на страны в своей сфере влияния, чтобы те отказывались от расчетов в долларах и евро.

Сумма замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear активов, которая может стать основой для кредита, составляет 175 миллиардов евро. Однако с учетом предыдущих кредитных программ для Украины этот объем существенно уменьшится, причем сначала потребует согласования МВФ.

Примечательно, что символический транш в размере 4 млрд евро, обеспеченный поступлениями от замороженных росактивов, поступил от ЕС на День защитников и защитниц Украины.

