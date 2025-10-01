Возрождение названия монет "шаг" обосновано исторической и языковой традицией Украины.

В парламенте зарегистрировали законопроект о переименовании названия разменной монеты "копейка" на "шаг".

Соответствующий проект закона №14093 опубликован на сайте Верховной Рады. Его инициатором стали председатель парламента Руслан Стефанчук и его заместители.

Отмечается, что изменение названия разменной монеты "копейка" (одна сотая часть гривни) на исторически обоснованное и истинно украинское название "шаг" позволит возродить национальные традиции Украины в номинации денег и завершить денежную реформу, начатую в 1996 году.

Авторы законопроекта отмечают, что даже через 34 года со дня провозглашения независимости существует знаменатель, который все еще объединяет нашу страну с Россией - это название разменной монеты "копейка", закрепленное на законодательном уровне.

"В условиях широкомасштабной российской агрессии замена копеек на шаги - важный и необходимый шаг, ведь сегодня копейки остались в обращении только у враждебных к Украине государств. Из 15 стран, входивших в СССР, копейка осталась только в трех: Украине, России, Беларуси, а также в так называемом "Приднестровье". Игнорировать этот факт - это сохранять связь между Украиной и враждебными нарративами", - сказано в пояснительной записке к проекту закона.

В документе сказано, что возрождение украинского названия монет "шаг" обосновано исторической и языковой традицией Украины, тогда как название "копейка" имеет враждебное, постсоветское и российское происхождение.

"Более ста украинских народных поговорок и пословиц имеют упоминание о шаге, что свидетельствует о широком его бытовании среди народа. Это название также широко употребляется в классической украинской литературе, в частности часто упоминается в творчестве Тараса Шевченко, Леси Украинки, Ивана Котляревского, Панаса Мирного, Ивана Нечуя-Левицкого и других писателей", - говорится в пояснительной записке.

При этом отмечается, что после введения в обращение Национальным банком разменных монет номиналом 50 шагов не предусматривается одномоментное изъятие из денежного обращения разменных монет номиналом 50 копеек.

Монеты нового и старого дизайна будут находиться в обращении параллельно. Соответственно, по оценкам НБУ, не будут возникать дополнительные расходы, связанные с утилизацией монет номиналом 50 копеек и изготовлением разменных монет номиналом 50 шагов на их замену.

Вернуть историческое название разменной монете планируется к 30-летию от проведения денежной реформы и введения собственной денежной единицы в Украине, которое будет отмечаться в 2026 году.

В сентябре 2024 года Национальный банк инициировал изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг" с целью восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождению национальных традиций в денежном обращении.

Глава НБУ Андрей Пышный отмечал, что это вопрос декоммунизации, деколонизации, возвращения к своим истокам и к собственным историческим ценностям. По его словам, копейка - "это кусок Москвы, который у нас остается в кармане, на наших ценниках, а главное, - в голове".

