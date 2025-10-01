По словам специалистов, эти критические проблемы имеют логическое объяснение.

Закупка Болгарией истребителей F-16 Block 70 сопровождается техническими проблемами. Как пишет Defense Express, на одном из самолетов, полученном весной этого года, обнаружили уже вторую серьезную неисправность.

"Болгарскую закупку истребителей F-16 в последней версии Block 70 продолжают преследовать проблемы. Не успела страна с многолетней задержкой получить первый самолет в двухместной версии в апреле этого года, как у него вышел из строя неназванный электронный блок, что сделало невозможным эксплуатацию самолета", - говорится в публикации.

По словам аналитиков, решить проблему быстро не удалось, поскольку страна не имела достаточного запаса комплектующих, и пришлось ждать поставки необходимых деталей.

Однако на этом проблемы истребителя не завершились. По данным болгарского агентства БТА, впоследствии на том же самолете обнаружили еще и утечку топлива. Министерство обороны Болгарии подтвердило эту информацию в ответе на депутатское обращение. Техникам удалось локализовать неисправность в топливной системе, однако устранить ее самостоятельно они не смогли. После консультаций было принято решение пригласить специалиста компании Lockheed Martin, который должен осуществить ремонт.

Издание отмечает, что пока Болгария получила только два самолета F-16 - двухместный с бортовым номером 301 и одноместный с номером 313, который прибыл в июне. Ни один из них пока не введен в эксплуатацию.

"А конкретно 301-й борт объективно преследуют проблемы, которые бы некоторым вполне позволили жаловаться на то, что самолету "пороблено", - пишут аналитики.

В то же время специалисты отмечают, что подобные трудности являются типичными на начальном этапе использования новой техники, особенно учитывая то, что производство этих самолетов было перенесено на новый завод в Гринвилле (Южная Каролина), что также могло повлиять на процесс.

"При этом болгарские военные вполне могут пользоваться официальной послепродажной поддержкой Lockheed Martin, так как на данный момент самолет все еще не принят военными и вряд ли это произойдет до того, как будут устранены все недостатки", - подчеркивают эксперты.

Согласно контракту, Болгария должна получить до конца года первую партию из восьми F-16, заказанных еще в 2019 году за 1,2 миллиарда долларов. Впрочем, фактические сроки поставки остаются неопределенными, поскольку их перелет в Европу зависит от наличия американских самолетов-заправщиков для "переброски" истребителей через Атлантический океан.

Еще восемь истребителей на 1,3 млрд долларов страна заказала в 2022 году - их ожидают позже. К этому времени охрану воздушного пространства Болгарии продолжают обеспечивать истребители МиГ-29.

В Болгарии разгорелся скандал из-за истребителя F-16 - что известно

Как писал УНИАН, в мае в Болгарии разгорелся скандал из-за технической неисправности F-16 Block 70, который был приобретен в США. В частности, болгарские парламентарии заподозрили вмешательство иностранных разведывательных структур и саботаж.

После обнаружения неисправности парламентский Комитет по вопросам служб безопасности призвал к расследованию, слушаниям с участием министра обороны Атанаса Запрянова и руководителей военных и гражданских разведывательных служб.

