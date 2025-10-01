По словам депутата, те молодые люди, которые получают образование и опыт за рубежом, потом вернутся и будут восстанавливать Украину.

Разрешение на выезд из Украины для мужчин в возрасте 18-22 года на мобилизационные процессы не влияет. Об этом во время брифинга сказал народный депутат Украины от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Отвечая на вопрос о разрешении на выезд из Украины для мужчин в возрасте 18-22 года, он заверил, что на мобилизационные процессы это не влияет.

"Потому что мобилизационный возраст начинается с 25 лет. Соответственно, никакие мобилизационные процессы под угрозой не находятся", - отметил парламентарий.

С точки зрения потребностей экономики, добавил Вениславский, "те молодые люди, которые получают образование, которые получают опыт за рубежом, потом вернутся и будут отстраивать нашу страну".

"Поэтому в этом каких-то угрожающих масштабов, которые бы угрожали именно сектору безопасности и обороны, точно нет. И на экономические процессы - я тоже не думаю, что это будет иметь какое-то очень большое негативное влияние", - сказал депутат.

Он добавил, что через полгода-год можно будет оценивать целесообразность принятия такого решения, увидев, сколько людей вернулось. В целом, по мнению Вениславского, это правильное решение.

Выезд за границу для мужчин 18-22 лет

Как сообщал УНИАН, в конце августа Кабинет Министров Украины обнародовал постановление, в котором говорится о внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. По обновленным правилам, мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет (включительно) разрешили выезжать за границу во время действия военного положения.

Представители бизнес-сообщества отметили, что открытие границ для украинских мужчин этой возрастной категории грозит потерей рабочей силы на рынке труда. По словам предпринимателей, молодежь уже начала увольняться с работы, планируя выезд из страны с намерением остаться за рубежом.

